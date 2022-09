El coche eléctrico de los 10.000€ ya es una realidad, pero no vas a poder comprarlo

El coche eléctrico parece haberse convertido en el camino a seguir para buena parte de la industria del automóvil, una industria que en los últimos años ha vivido una auténtica revolución para intentar limitar su impacto medioambiental y para adaptarse a los requerimientos de unos clientes cada vez más exigentes. Por otro lado, el cambio de paradigma de movilidad y la llegada de alternativas de micromovilidad ha hecho que el automóvil tenga que reinventarse para seguir siendo tan popular como antaño.

Por eso, fabricantes que hasta hace apenas unos años ni siquiera se planteaban el hecho de contar con propulsores eléctricos en su oferta se encuentran ahora con la necesidad imperiosa de ofrecer cada vez más alternativas eléctricas a los motores de combustión incluso en regiones en los que las restricciones medioambientales no son, ni por asomo, tan exigentes como las que se imponen en lugares como Europa o Norteamérica.

Ahora es Tata, uno de los fabricantes más importantes del mundo del automóvil en cuanto a volumen de unidades ensambladas, el que presenta un coche eléctrico llamado a revolucionar su mercado tanto por sus prestaciones como por su precio. Hablamos del Tata Tiago EV, un pequeño compacto de corte urbano, 100% eléctrico, cuyo precio de venta supone toda una tentación para aquellos compradores que buscan un coche cumplidor con el que viajar de A a B sin mayores pretensiones. Eso sí, este Tata Tiago EV tiene un gran problema...

Tata Tiago EV | Tata

El Tata Tiago EV es el coche eléctrico asequible

Y es que este modelo indio no va a venderse, al menos inicialmente, en Europa: no podrás comprarlo a no ser que residas en India. Con una pequeña carrocería de 5 puertas y menos de 4 metros de largo, el Tata Tiago EV ofrece un sistema eléctrico compuesto por una batería de 19.2 kWh de capacidad, que según el ciclo de homologación indio le otorga aproximadamente 250 km de autonomía, cifras que, eso sí, se nos antojan demasiado optimistas ya que suponen un consumo energético inferior a los 10 kWh por cada 100 km.

Por otro lado, el gran atractivo de este modelo, capaz de recargarse a potencias de hasta 7.4 kW en corriente alterna, es su precio: las primeras unidades, reservadas ya hace meses, llegarán a manos de sus propietarios tras pagar poco más de 10.000€ al cambio.

Te puede interesar... La ITV te da margen: ¿se puede superar la inspección con estos fallos?