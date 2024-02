Circular en bicicleta no te exime de respetar esta importante norma que puede acarrear multas de 500 €

Las normas de tráfico no existen porque sí, sino en busca de que haya una convivencia sana entre los usuarios de la calzada. Sin embargo, en ciertas ocasiones estas no se respetan al circular en vehículos sin motor. ¿La realidad? Que saltarse un semáforo a los mandos de una bicicleta no solo es ilegal, sino que también implica multas de hasta 500 euros.

Y es que resulta bastante habitual ver a bicicletas y patinetes llegar a un semáforo en rojo y saltárselo. Sin embargo, esta infracción no solo es preocupante para nuestro bolsillo, sino también para la seguridad de los demás vehículos y, sobre todo, viandantes.

Ciclista cruzando por un paso de peatones | Pixabay

Al fin de cuentas, un atropello de una bicicleta a un peatón puede resultar devastador para ambos por la caída y el golpe en sí que provoca. Y en caso de colisionar contra un coche, la situación puede ser aún peor al no llevar el ciclistas o el usuario de un VMP una protección como tal más allá de un casco.

Es por ello que la DGT busca regular la situación de la mano de una dura sanción. Y es que en caso de que un agente de la ley sea testigo de esta infracción, puede aplicar multas que van desde los 200 hasta los 500 euros, aunque no son las únicas a las que se puede enfrentar un ciclista.

La multa asciende hasta 200 euros si utilizas un teléfono o auriculares a los mandos de un patinete o una bicicleta. esta infracción a los mandos de un patinete | DGT

Y es que existen otro tipo de sanciones provocadas por el uso del teléfono móvil y que supone un pago de 200 euros; llevar a un pasajero menor de siete años implica sanciones de 100 euros; superar la tasa máxima permitida de alcohol en sangre supone multas de entre 500 y 1.000 euros y no llevar el timbre debidamente instalado puede implicar una multa de 80 euros entre otras sanciones que también reciben los vehículos a motor que circular por la carretera.