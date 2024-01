El cambio en tu coche que puede mejorar su rendimiento y eficiencia considerablemente

En la actualidad, los nuevos modelos son prácticamente ordenadores con ruedas. Casi cualquier función está controlada por la electrónica y la informática. Un control que se produce gracias a los pequeños procesadores integrados en el motor por los que se regulan funciones tan importantes como el sistema de escape o la inyección del combustible.

¿Qué es una repro y cómo se realiza?

Este control electrónico de los vehículos posibilita la conexión a la centralita de este, pudiendo realizar. No obstante, se debe tener especial cuidado con este tipo de modificaciones del motor, porque se modifican los valores de fábrica,

En más de alguna ocasión, habrás escuchado a algún amigo o familiar comentar que le iba a hacer una 'repro' a su coche, pero, ¿qué es exactamente? La reprogramación de un vehículo consiste, tal y como indica su propio nombre, en hacer un cambio de la programación en la centralita o ECU (Engine Control Unit) con el objetivo de conseguir un mayor rendimiento a través de un aumento de la potencia o una mejor eficiencia.

Esto se traduce en realizar un cambio en los valores con los que el automóvil sale de la fábrica, con lo que si se detecta, la garantía del fabricante se pierde. Eso sí, actuar sobre la citada ECU puede incrementar hasta en un 30% los valores de potencia y par (fuerza de empuje), por lo que reprogramando la centralita del vehículo elevarás sus prestaciones y mejorarás la respuesta del motor.

Existen dos maneras de hacer una reprogramación. La primera de ellas es la más común, ya que es la que se realiza en un taller mediante un ordenador con el software específico y un cable para conectarlo y hacer la transmisión de datos. Y la segunda opción es la de instalar una centralita de potencia, lo cual es más sencillo puesto que lo puede hacer cualquiera. Este elemento se encarga de modificar en tiempo real los parámetros del motor para reducir el consumo y aumentar los caballos y el par.

Sin embargo, este cambio puede suponer dos importantes riesgos tanto a nivel mecánico como legal. En el caso de los problemas mecánicos, se trata de un peligro de rebasamiento en los límites de tolerancia de las piezas del motor, con lo que eso implica en la vida útil de tu vehículo. En la cuestión legal, se debe saber que si no se homologa dicha reprogramación, correrás el riesgo de ser sancionado a la hora de realizar la ITV. Por no hablar de que, en caso de no comunicárselo al seguro, este podría no cubrirte en caso de accidente.