Toyota aplica aquello de 'si no puedes con tu rival únete a él' con su nueva alianza

La competencia es cada vez más feroz para Toyota en Asia porque cada día nacen nuevas marcas chinas dispuestas a ofrecer coches muy baratos sin que baje el nivel de las prestaciones que tienen. Conscientes de ello en el seno de la marca japonesa, han decidido iniciar una alianza muy curiosa con dos gigantes chinos de la tecnología: Huawei y Xiaomi. Así lo anunciaron en el evento Technology Day. Y es que China reporta un porrón de ingresos a Toyota, pero entiende que necesita el conocimiento de empresas importantes de allí para mantener su status quo y superar algún día a BYD, el rey indiscutible del mercado en el gigante asiático.

Necesita reducir costes de producción en la conectividad

El propósito de la nueva alianza de Toyota con Huawei y Xiaomi responde a una necesidad de ahorrar costes en la faceta tecnológica para poder lanzar más coches eléctricos al mercado. Así las cosas, Xiaomi va a ser responsable de implementar la inteligencia artificial en el ecosistema de la marca nipona. Por su parte, Huawei centrará sus esfuerzos en el diseño de un sistema operativo adaptado a sus coches. Algo similar a lo que ofrece el HarmonyOS 5.0.

Por lo tanto, Toyota se quitará un peso de encima al no tener que crear un sistema operativo propio para China que se ajuste a la normativa de seguridad y privacidad del país. Pero eso no es todo, porque hará un nuevo asistente de voz con IA gracias al hacer de Huawei que se integrará en la próxima generación de vehículos que lanzará en China. Como consecuencia, desde la marca podrán enfocarse plenamente en lo técnico a la hora de hacer más coches eléctricos, que no han sido prioridad hasta el momento como lo demuestra el escaso catálogo de modelos EV 100 %.

Sin embargo, no parece de momento que vaya a replicar esta estrategia Toyota en otros mercados como el nuestro, más que nada porque la demanda de coches eléctricos no es lo suficientemente grande como en China y por las particularidades que tiene el país asiático en lo que a reglamentación se refiere. También tiene que ver el buen hacer de Xiaomi en este caso durante sus primeros pasos en la automoción, obteniendo cifras de ventas increíbles con sus primeros modelos en la tierra que nació gracias a su propuesta de conectividad a bordo. Así que habrá que ver cómo evoluciona el mayor fabricante de coches del mundo en el mercado más competitivo que existe.