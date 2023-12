El truco de la bola de tenis para 'clavar' el coche en tu plaza de aparcamiento

Es probable que no se te dé muy bien aparcar en el garaje, ya sea porque no consigues "cogerle" la medida al coche nuevo, porque la plaza está en un lugar difícil o porque aparcar no es tu fuerte.

Pero, existe un truco muy sencillo que podemos poner en práctica y que nos ayudará a saber cuándo el coche está bien aparcado.

Si eres de los conductores que cuenta con un garaje privado o comunitario en donde dañar el coche por las noches, seguro que este truco te gustará. Para muchas personas, debido a que estos lugares suelen ser aparcamientos pequeños y con mala iluminación, les cuesta saber hasta donde arrimar el coche. Te traemos un absolución muy sencilla.

Para este truco tan solo necesitarás una pelota de tenis y un cordón. Con un punzón o un destornillador haz un par de agujeros a la pelota de tenis, por donde debes introducir el cordón y atarlo. Deja un buen trozo de cordón por el otro lado.

Ahora ve al garaje y aparca el coche hasta que esté en el lugar correcto. Una vez hagas esto, deja caer la pelota en el centro de la luna trasera y marca en el techo la posición en la que debe estar el cordón para mantener la pelota en el lugar indicado.

Tras esto, retira un poco el coche y sujeta la pelota con un poco de cinta americana fuerte. Si el garaje es de tu propiedad, puedes colocar una hembrilla, que será mucho más duradera que la cinta americana. Y listo, cuando guardes el coche tan solo tendrás que fijarte cuando la pelota toca la luna trasera para detenerte. VER EL VÍDEO.