¿Buscas neumáticos baratos? Los 3 datos que debes conocer para escoger los mejores

Los neumáticos de nuestros coches son uno de los elementos que, aparentemente, menos han cambiado con el paso del tiempo. Siguen siendo redondos, siguen siendo de color negro…y siguen siendo fundamentales a la hora de conducir con tranquilidad. Piénsalo: al fin y al cabo los neumáticos son la única pieza del vehículo (la única, no hay más) que nos une a la carretera cuando estamos circulando, y deben encargarse de asegurar la máxima seguridad al volante sin olvidarse de variables como la economía de uso o la comodidad.

Bien, nada más lejos de la realidad: los neumáticos de nuestros coches han evolucionado de manera salvaje con el paso de los años. Ahora son mucho más avanzados, ofreciendo unos niveles de agarre que simplemente podríamos soñar hace apenas unos años, son más respetuosos con el medio ambiente y mucho más resistentes a las agresiones externas de lo que lo eran los neumáticos que montábamos en nuestros coches hace unas décadas.

Es cierto que en los últimos años el precio medio de los neumáticos ha subido de manera notable, impulsados por una crisis de recursos y una serie de aspectos “externos” que han repercutido de manera directa en el precio de este elemento que, por otro lado, es fundamental a la hora de utilizar nuestros vehículos. Podemos conducir sin radio, también sin aire acondicionado o con unos asientos con un tapizado más o menos agradable, pero nunca podremos hacerlo sin neumáticos. Cada vez son más los usuarios que buscan ahorrar dinero en la compra de sus nuevos neumáticos, algo que por otro lado es posible, pero hay algunos aspectos de los neumáticos que no debemos descuidar.

Las tres claves que debes tener en cuenta cuando busques neumáticos baratos

A la hora de encontrar neumáticos baratos debes tener en cuenta que, por norma general, sus características no van a ser las mejores ni van a poderse comparar con las prestaciones que nos ofrecen los neumáticos de primeros fabricantes, aunque no todos los conductores son igual de exigentes, de manera que adquirir unos neumáticos nuevos de bajo coste no tiene porque ser un problema. Eso sí, el etiquetado de los neumáticos te puede dar las claves para escoger de manera inteligente y segura:

Economía de combustible: los neumáticos más baratos, por norma general, no son los más eficientes y su calificación energética suele ser más baja. Debes tenerlo en cuenta, ya que en la vida útil de un neumático la diferencia en consumo de combustible puede alcanzar los 200 euros.

Adherencia en mojado: de nada sirve montar unos neumáticos muy baratos si a la hora de la verdad, en caso de una emergencia o una situación de peligro en la que tengamos que hacer una maniobra de urgencia, éstos no van a responder como deben. Es mejor gastar un poco más y comprar unos neumáticos cuyo nivel de adherencia en firme mojado no sea inferior a la letra “C”.