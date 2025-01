El Audi A4 todavía existe, lo que pasaq es que se llama Audi A3 Sedán

Con la decisión de Audi de poner números pares a los modelos eléctricos en su nomenclatura e impares a los que cuentan con versiones de combustión, más de uno se puede perder. Sobre todo si quiere seguir las evoluciones de modelos míticos como el A4. No obstante, y precisamente a colación de él, la marca de los aros tiene en el Audi A3 Sedán su heredero en este sentido. Si eres de los que se dejan cautivar por la elegancia y el carácter deportivo, no puedes perderte lo que te vamos a contar.

Berlina elegante y deportiva

Pues sí, es que no te podemos decir otra cosa cuando lo vemos. El Audi A3 Sedán luce un diseño deportivo y elegante a más no poder, con un estilo de tres volúmenes. Gracias a sus 4,5 metros de longitud, es ligeramente más largo que el Sportback (4,34 metros) y en su maletero también alberga una mayor capacidad de almacenamiento con sus 425 litros (380 litros). No faltan detalles llamativos en su apariencia, como la calandra Audi Singleframe sin marco del frontal,tomas de aire de gran tamaño o sus icónicos faros 2D.

Audi A3 Sedan 2021 | Audi

Al verlo también se percibe amplitud gracias a su difusor plano y un sentido aerodinámico inherente a su alma deportiva en las líneas rectas de sus costados. La caída de techo evidencia un toque coupé indudablemente también. En lo que respecta a su motorización, ofrece versiones gasolina, diésel y microhíbrida con gasolina: de 116 y 150 CV de potencia. Todas ellas apuestan por la tracción delantera. Eso sí, el conductor también puede optar por las más prestacionales S3 o la RS 3 Sedán de 333 y 400 CV, respectivamente, y las híbridas enchufadles 40 TFSIe (204 CV) y 45 TFSIe (272 CV).

Calidad y tecnología por dentro

En el habitáculo del Audi A3 Sedán no faltan materiales de buen tacto ni la vanguardia tecnológica. De esta forma, se puede destacar su pantalla táctil MMI de 10,1 pulgadas que gobierna el sistema de infoentretenimiento y que encarna el Audi Virtual Cockpit. No obstante, puede verse ampliada a 12,3 si se decide contar con el Audi Virtual Cockpit Plus.

Como también es loable su tapicería hecha de cuero Nappa combinada junto a microfibra dinámica o cuero sintético, donde se observa acolchado de rombos. Otro de los extras que puede disfrutar el conductor a bordo es su sistema de sonido premium SONOS 3D, con 15 altavoces que prometen una calidad de sonido envolvente.

Audi A3 Sedan 2021 | Audi

La oferta: disponible desde 34.220 €

Con todo lo dicho hasta ahora, el Audi A3 Sedán puede ser tuyo a partir de 34.220 euros, siempre con financiación, o a cambio de 428,82 euros al mes en 24 cuotas al menos.