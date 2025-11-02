Así va el nuevo Renault 4 E-Tech: el mítico '4 latas' pero electrificado y muy versatil

El nuevo Renault 4 E-Tech eléctrico toma como inspiración para su estética el modelo de los años 60. Pero en este caso las líneas son más modernas, con llantas de 18 pulgadas y faros con tecnología LED.

Tenemos delante una carrocería más elevada, con 18,1 cm de altura libre al suelo, que entraría dentro del segmento B de los SUVs. Un compacto con una longitud de 4,14 metros de largo. Algo que hace que aumente su espacio interior.

R4 E-Tech | CC

En el habitáculo destacan el nuevo volante multifunción, la palanca del cambio personalizable en el lado derecho, dos pantallas digitales de 10 pulgadas y un salpicadero con un diseño muy chulo.

En los asientos traseros tenemos bastante más espacio, porque las piernas respiran un poco mejor y tenemos más altura para la cabeza. Vamos, que es un coche muy práctico para el día a día.

equipaje, ya que contamos con un maletero de hasta 420 litros de capacidad. Además, la boca de carga es baja, de los mejores del segmento, para así meter todos los “bártulos” de forma más fácil. Pero no solo tenemos más espacio para los ocupantes, sino también para el, ya que contamos con unde capacidad. Además, la boca de carga es baja, de los mejores del segmento, para así meter todos los “bártulos” de forma más fácil.

Interior R4 E-Tech | CC

En su gama de motores, el R4 E-Tech cuenta con mecánicas: 120 o 150 CV y dos tamaños de baterías, 40 o 52 kW. De esta forma, no te tienes que romper mucho la cabeza a la hora de decidirte.

Esto dependerá de si vas a estar moviéndote más por ciudad o si vas a conducir algo más por carretera, eligiendo así una batería u otra. En nuestro caso, hemos probado la versión tope de gama, con una autonomía de hasta 409 km.

El nuevo Renault 4 E-Tech está orientado al confort. Con una suspensión tirando a blanda, pero sin comprometer demasiado su comportamiento dinámico. Ya que sigue contando con el eje trasero multilink, que viene de cine para trazar curvas.

Además, esta mecánica de 150 CV tiene suficiente potencia para alegrar sus trayectos diarios. El nuevo R4 tiene una dirección directa y precisa. Mola bastante conducirlo porque te da la sensación de estar llevando un coche deportivo. En parte por su peso contenido, de algo más de 1.500 kg, nada mal para ser un eléctrico. Y también gracias a un equipo de frenos que detiene de forma sobresaliente a este pequeño SUV compacto.

R4 E-Tech | CC

Para ganar comodidad en el día a día, Renault ha decidido equipar una capa de asilamiento de última tecnología entre el habitáculo y la batería, junto con un parabrisas con un mejor aislamiento acústico.

Esto, unido con el silencioso motor eléctrico, hace que nuestros trayectos sean una actividad tranquila, relajada y, sobre todo, divertida. Todo unido a más de 30 asistentes y ayudas a la conducción para mejorar nuestra seguridad al volante.