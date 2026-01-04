Tracción total, 400 CV y 4 segundos. Descubre el Kia EV4 GT que llega en 2026

El Kia EV4 GT es un compacto con alma deportiva, tracción integral y potencia que viene para disputar el trono a otros hot hatches eléctricos como el Peugeot e-208 GTI o el Cupra Raval.

El EV4 GT llega desde Žilina (Eslovaquia) con la intención de plantar cara a rivales térmicos y eléctricos mediante un dual-motor AWD de cerca de 400 CV, batería Long Range de 81,4 kWh y un comportamiento enfocado en quien quiere aceleración y paso por curva sin renunciar a la practicidad diaria. En resumen, un compacto eléctrico para quien sigue siendo gasolinero de corazón pero acepta al eléctrico en su vida.

Kia EV4 | Kia

¿Pero por qué Kia quiere un GT en Europa?

Kia no lanza el EV4 GT como capricho. La idea es ofrecer alternativas EV con carácter deportivo que compitan en emoción con los mejores hot hatches, y hacerlo con unos costes y escalabilidad razonables. Es decir, que sean accesibles.

El EV4 GT tiene por meta tener menor latencia logística y mejor adaptación regional que si viniera de Corea, y esa localización también reduce aranceles y facilita la puesta a punto de suspensiones y calibraciones pensadas para nuestras carreteras.

Para Kia, es además una manera para atraer a clientes que valoran las prestaciones pero que saben que hoy la lucha se gana con baterías y buen chasis.

Kia EV4 hatchback | Kia

Producción y logística europeas

La producción está prevista en Žilina (Eslovaquia), y sitúa al EV4 GT dentro del ecosistema europeo de Kia, lo que permitirá que España y el resto del continente tengan acceso rápido a las primeras unidades cuando empiecen las entregas entre 2026 y 2027. Producir en Eslovaquia también significa escalabilidad porque la planta está preparada para volúmenes significativos de la gama EV4, y eso contribuye a que las versiones GT no queden exclusivamente como rarezas.

Kia ha mostrado también la intención de invertir en la adaptación europea de la plataforma E-GMP, con baterías SK On o CATL según versiones para alcanzar un equilibrio entre autonomía, densidad energética y capacidad de carga rápida, que es crucial para el éxito real de un GT eléctrico.

Kia EV4 | Kia

Especificaciones y dinámica

En el corazón del EV4 GT está la propuesta dual-motor AWD que, según las estimaciones técnicas, rondará los 400 CV y un par que podría moverse entre 500–600 Nm, unas cifras que lo colocan en espacio vital de los compactos deportivos serios y que se suman a la batería Long Range de 81,4 kWh que promete alcanzar autonomías generosas para su segmento y mantener una carga rápida de aproximadamente 135 kW para que las rutas largas no sean una tortura de paradas eternas.

La plataforma E-GMP destaca por sus bajos centros de gravedad, su buena gestión térmica y su capacidad de vectorización de par para que el paso por curva sea efectivo. Además Kia incluirá varios modos de conducción (Eco, Normal, Sport y GT) además de una puesta a punto con amortiguadores adaptativos y frenos reforzados para aguantar uso intenso.

En resumen técnico: el EV4 GT quiere ser rápido y coherente en su planteamiento eléctrico mientras ofrece un tacto de conducción que pueda contentar tanto a los entusiastas como a quienes buscan un deportivo sin concesiones diarias.

Disponibilidad, precio y competencia en España

Se espera en Europa a partir de finales de 2026 y para España esto suele traducirse en una espera que podría alargarse hasta principios de 2027, pero llegar, llegará, porque Kia Iberia ya se está preparando para ello.

El precio estimado para España se sitúa entre unos 38.000 y 45.000 € para la versión GT (dependiendo de batería y equipamiento), que es un precio elevado pero consistente con el mercado actual, y sobre todo, con sus rivales.

Luchará contra el Cupra León VZ (en gasolina) en términos de prestaciones y con hot hatches eléctricos como el Peugeot e-208 GTI y el Cupra Raval. Si Kia acierta, el EV4 GT será el compacto eléctrico que muchos estaban esperando: rápido y con razones de peso que justifican la compra más allá del eslogan.