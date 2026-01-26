No compres un coche familiar sin ver los 6 únicos modelos que de verdad protegen a tus hijos según Euro NCAP

La revista Tráfico de la DGT acaba de publicar el ranking de Euro NCAP con los coches más seguros de 2025, y si tienes críos o simplemente valoras tu pellejo, aquí están los ganadores. El Mercedes-Benz CLA se ha llevado el título de Mejor Rendimiento con un 94% en protección de adultos y un 93% para peatones, así que si lo tuyo es llevar a tu familia con todas las garantías sin renunciar al estilo, este alemán lo borda. Tesla ha metido dos modelos en la lista (el Model 3 y el Model Y), mientras que el MINI Cooper E demuestra que los pequeños también pueden ser seguros de verdad.

Mercedes arrasa y los eléctricos suben el listón

El CLA ha arrasado con unas cifras impresionantes, porque además del 94% en adultos consiguió un 89% en protección infantil y un 85% en asistentes de seguridad. Su capó activo funciona de verdad y los sistemas AEB están tan refinados que han superado a rivales que llevaban años dominando esta categoría. Total, que Mercedes sigue invirtiendo en seguridad como siempre, aunque la competición se ha puesto muy en forma este año con algunas marcas chinas como Firefly o Leapmotor pisando fuerte (adiós al manido “es que los chinos no son seguros”).

Mercedes CLA | Mercedes-Benz

El Tesla Model 3 se ha llevado el premio en la categoría de Coche Familiar Grande con un 93% en protección infantil, lo que demuestra que los eléctricos no sólo persiguen una mayor autonomía, sino también el proteger a los tuyos. El Model Y ha ganado en SUV pequeño con un 92% en asistentes de seguridad, así que la marca estadounidense ha logrado meter dos modelos en el palmarés sin despeinarse. Los eléctricos están superando a los de combustión en seguridad, y eso debería tranquilizar a quien todavía tenga dudas sobre pasarse al enchufe.

La tecnología ha alcanzado este año las ambiciones de los protocolos de Euro NCAP, así que los fabricantes están cumpliendo con creces en vez de ir por detrás como pasaba antes. Los sistemas de frenado automático, los capós activos que se elevan para proteger peatones y los asistentes inteligentes ya no son extras de lujo, sino equipamiento de serie en los modelos de cinco estrellas. O sea, que la seguridad ha dejado de ser opcional para convertirse en estándar, lo cual viene estupendamente para las familias.

Model 3 | EP

Del MINI al Polestar hay opciones para todos los bolsillos

El MINI Cooper E ganó en Ciudad y Supermini con un 89% en protección de adultos, lo que indica que ser compacto no significa ir desprotegido por la vida. Sus pruebas estructurales de choque fueron sobresalientes a pesar del tamaño reducido, por lo que es la opción más segura de su categoría entre los modelos evaluados en 2025. Mola que un coche urbano pensado para aparcar en cualquier hueco pueda competir en seguridad con berlinas mucho más grandes.

El Smart #5 ganó en SUV Grande con un 93% en protección infantil, así que la marca ha evolucionado desde aquellos cochecitos diminutos (que también eran MUY seguros) hasta este SUV sin perder el norte de la seguridad. Logró un 88% en protección de adultos y un 92% en asistentes, lo que significa que su salto a los segmentos amplios ha sido todo un éxito. Las pruebas mostraron un rendimiento sólido de cinco estrellas en todas las áreas, lo cual tranquiliza bastante si buscas espacio sin renunciar a la protección.

El Polestar 3 se coronó como Mejor Coche Ejecutivo gracias a su integridad estructural y sus tecnologías de asistencia de nueva generación, aunque con un 79% en protección de peatones se queda algo cojo comparado con el CLA. Aun así, logró un 90% en adultos y un 93% en menores, así que es una apuesta sólida si buscas un ejecutivo seguro. Superó a sus rivales por su buena calificación en ocupantes infantiles y por unos asistentes al conductor que funcionan de verdad. Se nota que viene de Volvo.

Polestar 3 | Polestar

La protección infantil es cosa seria

Euro NCAP evalúa la seguridad infantil revisando desde cómo funcionan las sillas en un choque hasta lo fácil que resulta instalarlas, porque de nada sirve un sistema perfecto si luego es un infierno colocarlo bien. Los sistemas de detección infantil son obligatorios desde 2023 para optar a la máxima puntuación, así que los fabricantes ya no pueden escaquearse con el equipamiento de serie. El rendimiento del choque con las sillas recomendadas por el fabricante es clave, junto con la accesibilidad de los anclajes y la claridad de las instrucciones.

Las marcas están compitiendo fuerte en este apartado, porque saben que las familias valoran la seguridad tanto como el precio o el diseño a la hora de comprar un coche. La competencia global sólo puede beneficiar a los consumidores, porque obliga a todos a mejorar en vez de conformarse con lo mínimo. Algunas marcas chinas están consiguiendo puntuaciones que nada tienen que envidiar a las europeas tradicionales, lo cual demuestra que el nivel general ha subido bastante.

smart #5 | smart

La industria del automóvil sigue comprometida con mejorar la seguridad de los vehículos a pesar de los desafíos de 2025, lo cual se nota en las puntuaciones finales. Euro NCAP examina cuatro áreas (ocupante adulto, ocupante menor, usuario vulnerable de la carretera y asistencia de seguridad), y la puntuación final se calcula con la suma ponderada de las cuatro. Es decir, que ya no basta con proteger bien a los de dentro si luego atropellas ciclistas o peatones sin miramientos.

Si tu prioridad es llevar a los tuyos con todas las garantías, estos seis ganadores son apuesta segura porque han pasado todas las pruebas con nota.