Vuelco en la normativa de la ITV: Una decisión judicial abre la puerta a menos multas para los conductores

¿Tienes un coche sin mover y te han multado por no tener la ITV? ¡Atención porque la justicia acaba de declarar que estas sanciones son ilegales!

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo ha dictado una sentencia histórica que pone en jaque la estrategia de la DGT. Según el fallo, solo se puede sancionar por no tener la inspección en vigor si el vehículo está circulando. Estar aparcado o parado no es motivo suficiente para recibir una multa de 200 euros.

Todo empezó por el recurso de un propietario de una furgoneta estacionada que no se utilizaba, y el juez le ha dado la razón. La sentencia es contundente: multar a coches inmóviles vulnera el principio de tipicidad de la Constitución Española, porque esa conducta no está recogida expresamente como infracción. Este fallo desautoriza el uso del programa informático ITICI para enviar multas masivas a vehículos que no están en movimiento.

Es un golpe directo al sistema de recaudación que Tráfico usaba para combatir el 30% de absentismo en las revisiones. A partir de ahora, la ley es clara: si el coche no se mueve, la administración no tiene base legal para castigarte por su ITV caducada. ¡Comparte esto con quien tenga un coche parado en el garaje!

Esta sentencia abre la puerta a que miles de conductores recurran sus multas basándose en la falta de cobertura legal para sancionar vehículos estáticos.