Android Auto se prepara para hacer grandes cambios en tu coche

Si ya estabas cansado de que tu coche fuera siempre igual cada vez que conectabas el Android Auto, puede que te alegre saber que se avecinan una serie de cambios para darle una vuelta de tuerca al sistema.

Una de estos cambios, se trata de la implementación de nuevos "widgets" en la pantalla provenientes directamente de aquellos que utilices en tu propio teléfono. De esta forma se pretende conseguir que navegar por la interfaz de tu coche sea algo más sencillo.

En el apartado visual se incluirán opciones que alegrarán la vista a más de uno, hasta ahora la interfaz del sistema operativo había tenido siempre tonos oscuros, algo que podía terminar por volverse algo repetitivo. Con esta actualización se añadirán temas personalizables en aplicaciones compatibles, que ofrecerán una mayor frescura visual a cada usuario.

Android Auto | Google

También se incorpora la función de Google Cast, una opción por la cuál se puede pasar el contenido que estamos visualizando en nuestro teléfono móvil a la pantalla multimedia de nuestro coche, algo que hasta ahora solo era posible con Android Automotive.

El mayor cambio que se quiere implementar con esta actualización es la posibilidad es la de integrar Android Auto dentro del propio hardware del vehículo. De esta forma podrías controlar opciones como la climatización o el desempeño del coche directamente desde el software de Google.

Sin embargo, esta última función todavía se encuentra en fase de pruebas y depende en gran medida de la compatibilidad que las marcas estén dispuestas a ofrecer para su correcta integración.

Android Auto | Volkswagen

Por último, está confirmado que se aumentarán las opciones de entretenimiento con la llegada de plataformas como YouTube o Netflix, únicamente cuando el esté detenido. También se podrá cambiar de radio o insertar un USB sin necesidad de salir del sistema.