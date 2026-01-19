Las marcas de coches están echando a Android Auto y CarPlay, y el motivo te va a cabrear

Cada vez son más los fabricantes de coches que están dando el portazo a Android Auto y Apple CarPlay. No es que los sistemas fallen o que los usuarios se quejen, al contrario: funcionan de maravilla y a la gente le encantan. Entonces, ¿por qué algunas marcas como GM, BMW, Mercedes o Volkswagen están montando sus propios sistemas y dejando fuera a Google y Apple? La respuesta es simple y te va a molestar: es que tus datos valen oro y quieren cobrar suscripciones por todo.

Para quien tiene un coche con pantalla tonta (como un Polo de hace diez años), Android Auto y CarPlay suenan a bendición porque conectas el móvil y tienes navegación, música, mensajes y apps sin complicaciones, pero los fabricantes han visto el negocio que se les escapa dejando que Google y Apple controlen la experiencia dentro del coche y ahora quieren el pastel entero para llevarse tus datos de conducción, tus rutas, tus hábitos... y la posibilidad de cobrarte mensualidades por funciones que antes venían incluidas.

El verano pasado Apple se llevó un portazo brutal cuando presentó CarPlay Ultra y de todas las marcas que habían mostrado interés inicialmente (Mercedes, Audi, Volvo, Honda, Ford, Nissan...) solo quedaron Aston Martin y Porsche. El resto se bajó del barco. GM fue más allá y anunció que quitaría directamente Android Auto y CarPlay de sus vehículos nuevos para meter un sistema propio con Gemini de Google. Las marcas alemanas (BMW, Mercedes, Volkswagen) crearon S-Core, una plataforma open source sobre la que cada uno montará su propia capa personalizada.

Android Auto con Gemini | Google

El verdadero motivo son tus datos y las suscripciones

La excusa oficial es noble a rabiar, como siempre. Es la de “mejorar la experiencia del usuario" y "tener más control", pero la realidad es que con Android Auto y CarPlay instalados, Google y Apple son quienes recopilan todos los datos, tanto tu posición, velocidad, rutas frecuentes, horarios, qué apps usas y cuándo. Esa información vale mucho dinero.

¿Para qué la quieren? Primero, para conocerte mejor y venderte cosas: servicios, seguros personalizados, publicidad dirigida... (ya hay patentes para ello, Ford tiene algunas) Segundo, para el verdadero filón: las suscripciones. Ya hemos visto varios movimientos en esa dirección con Volkswagen queriendo cobrar por desbloquear toda la potencia del motor, BMW intentando cobrar por los asientos calefactables (aunque luego se echó atrás por la bronca), Mercedes con sus mejoras de aceleración por suscripción mensual… Tener acceso completo a tus hábitos de uso les permitiría perfilar qué funciones ofrecerte de pago y cuándo cortártelas.

El plan es controlar el software del coche para poder cobrarte mensualidades por cosas que antes venían de serie, como los mapas actualizados, las funciones premium, los asistentes de conducción avanzados... todo puede acabar detrás de un paywall. Si controlan ellos el sistema en lugar de Google o Apple, se quedan con los beneficios.

El problema es que la experiencia va a empeorar (y mucho)

Crear una plataforma propia no es fácil ni rápido. GM ya dice que implementará su sistema en los próximos años vista. Las alemanas con S-Core van publicando versiones preliminares en GitHub y de momento cumplen calendario, pero una cosa es crear la plataforma y otra que funcione bien y tenga apps de verdad.

Ahí está el quid de la cuestión: que una de las grandes ventajas de Android Auto y de carPlay es la cantidad y calidad de apps compatibles que existen: Google Maps, Waze, Spotify, WhatsApp... y pensar en una plataforma sin todo eso parece un enorme paso atrás. Los fabricantes tendrán que conseguir que todas esas empresas lleven sus apps a sus sistemas propios con los costes que supone desarrollar una app para cada sistema. Y luego están las actualizaciones: ¿con qué frecuencia serán? ¿Van a mantener el ritmo de Google y Apple?

Tesla y Rivian funcionan sin Android Auto ni CarPlay, es cierto, pero su experiencia está muy trabajada y tienen unos ecosistemas completos detrás. ¿De verdad creemos que BMW o GM van a hacer algo igual de bueno? Lo más probable es que acabemos con sistemas fragmentados, una peor experiencia de usuario, una apps que funcionarán en unas marcas y en otras no, actualizaciones lentas... y todo eso mientras te cobran una cuota mensual por usar el GPS o eliminar anuncios de la pantalla y tú, teniendo una pantalla grande como la tele de tu casa, te resignas a usar el móvil con un soporte de ventosa mientras te planteas llevar el coche al ñapas de tu barrio a ver si puede piratearte el sistema.

Que los fabricantes echen a Android Auto y CarPlay no es progreso, es un paso atrás disfrazado de innovación, y lo hacen para controlarte mejor, recopilar tus datos y cobrarte suscripciones por funciones que antes venían incluidas. Comprar un coche de gama alta y encontrarte con que tienes que pagar mensualidades para desbloquear el navegador o quitar publicidad mientras conduces suena a distopía, pero ese es el futuro que nos espera si los fabricantes se salen con la suya.