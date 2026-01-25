El truco que desconocías para ganar espacio en Android Auto

Muchos usuarios de Android Auto sienten que la pantalla de su coche es demasiado pequeña. A veces, el mapa se ve reducido por culpa de elementos que no siempre necesitamos. Por suerte hay una cosa que podemos hacer para ocultar elementos y ganar un poco más de espacio.

Muchos usuarios se quejan de que, al abrir el navegador, los accesos directos a casa o al trabajo ocupan un sitio innecesario. Existe un truco sencillísimo para ganar espacio de guiado de forma inmediata.

Lo único que tienes que hacer es deslizar el widget de destinos frecuentes hacia la derecha de tu pantalla. Al hacerlo, ese cuadro desaparece y el mapa gana un tamaño mucho más útil para ver los detalles de tu ruta. Debes tener en cuenta que esta solución no es definitiva, ya que el widget volverá a aparecer más adelante.

Por seguridad y para evitar posibles multas, realiza este ajuste siempre antes de empezar tu viaje y con el coche totalmente detenido. Es un gesto rápido que te permite aprovechar cada centímetro de la interfaz sin distracciones molestas. Así conseguirás que tu aplicación de mapas sea la verdadera protagonista del panel.

Pruébalo en tu próximo trayecto y verás la diferencia. Ganar visibilidad en la carretera es fundamental para conducir con total tranquilidad. Este pequeño gesto te ayudará a ver mejor las indicaciones sin deslizar el dedo mientras vas en marcha. Disfruta de una interfaz mucho más limpia y segura en tu navegador.