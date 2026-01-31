CONSEJO
¿Qué hacer cuando aparece un error Start/Stop en el cuadro del coche?
¿Te ha aparecido un aviso del sistema Start/Stop en el cuadro de mandos? No te asustes, es una de las alertas más comunes en los coches modernos y aquí te explico por qué sucede. Este sistema, diseñado para apagar el motor en los semáforos y ahorrar combustible, es muy sensible a varios factores.
La causa número uno suele ser la batería. Si no tiene la carga suficiente o está llegando al final de su vida útil, el coche desactiva el sistema por seguridad para garantizar que siempre puedas volver a arrancar.
Pero ojo, no siempre es una avería. El Start/Stop no funcionará si el motor está todavía frío o si el climatizador está trabajando al máximo para enfriar el habitáculo. También puede fallar por sensores en el pedal del embrague o la temperatura.
¿Qué puedes hacer tú? Intenta circular un rato por carretera para que la batería recupere su nivel óptimo. Si el mensaje persiste, lo ideal es llevarlo al taller para una diagnosis electrónica, ya que podría ser el motor de arranque reforzado. Ignorarlo no impedirá que circules, pero perderás esa eficiencia en tus trayectos diarios.
Recuerda que mantener este sistema operativo te ayudará a reducir las emisiones de tu vehículo de forma automática.
