Acuerdo entre Stellantis y la china Dongfeng para la venta de sus vehículos en Europa

Stellantisha firmado un memorando de entendimiento no vinculante con la automovilística china Dongfeng con la intención de crear una 'joint venture'con sede en Europa para la venta, distribución, fabricación, compra e ingeniería de los vehículos de nueva energía de Dongfeng, con un enfoque inicial en mercados designados en Europa.

Según el plan contemplado, los socios tienen la intención de establecer una nueva 'joint venture' con sede en Europa y dirigida por Stellantis, en la que el grupo automovilístico franco-italiano tendrá el 51% de participación.

La nueva entidad tendría la responsabilidad de las ventas y distribución de los vehículos premium de la marca Voyah de Dongfeng en mercados designados en Europa, aprovechando la sólida red y la experiencia posventa de Stellantis.

Dongfeng BOX | Dongfeng

Esta nueva entidad también albergaría actividades conjuntas de compras e ingeniería, aprovechando el ecosistema de vehículos altamente competitivo de Dongfeng.

Los socios también prevén la producción potencial de Dongfeng en la planta de Rennes en Francia, en línea con la normativa europea y los requisitos del 'Made in Europe'.

[[h2:‘Joint venture’ también en China]]

Asimismo, Stellantis y Dongfeng anunciaron el fortalecimiento de su antigua joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co., con sede en China, que producirá nuevos vehículos de Peugeot y Jeep en su planta de Wuhan para China y para la exportación a los mercados globales a partir de 2027.

Desde su creación, la 'joint venture' ha producido más de 6,5 millones de vehículos de las marcas Peugeot y Citroën en China para los mercados nacional e internacional.

La ejecución del proyecto está sujeta a la ejecución de los acuerdos de implementación pertinentes, incluidos los principios económicos y operativos, y al cumplimiento de las condiciones y aprobaciones habituales.