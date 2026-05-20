Repsol regala 200 euros de combustible menos contaminante para algunos vehículos de Renault

En plena transición hacia el coche eléctrico, Renault y Repsol vuelven a apostar por una vía pragmática: ayudar a reducir el coste de uso de los coches que ya existen y que siguen siendo mayoría en la carretera.

Ambas compañías han renovado su acuerdo de colaboración en España y lo hacen con una promoción sencilla pero muy alineada con el momento actual del mercado: regalar 200 euros en combustible junto a la compra de determinados vehículos Renault, tanto nuevos como de ocasión.

El movimiento tiene bastante más trasfondo del que parece. Mientras buena parte de la industria insiste exclusivamente en la electrificación, Renault y Repsol vuelven a poner el foco en tecnologías alternativas que no obligan al conductor a cambiar sus hábitos ni dependen de puntos de carga.

La promoción es válida para pedidos y matriculaciones de vehículosnuevos de Renault realizados entre el 1 de marzo y el 31 dediciembre de 2026. En el caso de los vehículos de ocasión, lapromoción incluye las mismas fechas más los vehículosmatriculados a partir del 1 de enero de 2024.

El tipo de combustible incluido en el cheque es el AutoGas (GLP) para vehículos Eco-G, una tecnología que permite circular sinrestricciones en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) gracias a la etiqueta ECO, o el Diésel Nexa 100% renovable para vehículos conmotorización diésel.

La promoción estará disponible hasta finales de 2026 y se aplicará también a coches de ocasión certificados por Renew, el programa de usados de Renault.

En el caso de los modelos Eco-G de GLP, Renault presume de una de las grandes ventajas de esta tecnología: autonomías que pueden superar los 1.000 kilómetros combinando ambos depósitos y un coste por kilómetro claramente inferior al de la gasolina tradicional.

Porque mientras llega la electrificación total, el combustible sigue siendo una de las grandes preocupaciones de quien compra coche.