Acudimos al Raid AutoClassic Alcañiz 2026, un paraíso para los amantes de los clásicos y los rallyes

Alcañiz es la capital del Bajo Aragón y tiene su origen en la edad media, época en la que tuvo mucha importancia por su ubicación, algo que con el paso del tiempo la convirtió en una ciudad monumental que hoy conserva destacados vestigios de gran valor artístico.

Con una inscripción tan numerosa, la variedad de coches que han tomado parte en la prueba ha sido extraordinaria, con una gran caravana de modelos clásicos de todo tipo que se ha tenido que emplear a fondo durante toda la prueba. Porque esta edición ha estado marcada por la lluvia, y como ha llovido sobre mojado, el agua y el barro han sido los principales protagonistas.

Raid AutoClassic Alcañiz 2026 | CC

En este tipo de raids se hacen tramos cronometrados de regularidad, y no se trata de ir deprisa, sino de hacer las medias que se marcan en cada tramo, que varían en distintas zonas. Por eso el agua y el barro lo han condicionado mucho hasta en los recorridos de enlace. Y antes de salir a cada tramo, hay que tener todo bien preparado.

Aquí, lo importante es hacer caso al copiloto, que es el que manda, porque sin él no podemos hacer “ceros” y tampoco podemos ganar. No es una prueba de velocidad. Y lo importante es no penalizar, es decir, ir siempre a cero de penalización. Pero cuando el terreno se complica, hay que afinar mucho para no liarla.

Raid AutoClassic Alcañiz 2026 | CC

Entre tramo y tramo y etapa y etapa, incluso da tiempo a hacer un poco de turismo volviendo a la “civilización”. Belchite es una prueba de ello, y fue, junto con Alcañiz, una de las estrellas de la parte turístico-cultural del recorrido, para ver las ruinas que quedan del pueblo viejo, que sufrió dos violentas batallas en la Guerra Civil.

Tres etapas muy divertidas y entretenidas, de más de 200 kilómetros cada día, con mucho trabajo para pilotos y copilotos y mucha variedad de paisajes y pistas, han conformado esta tercera edición del Raid AutoClassic de Alcañiz. Una edición en la que el barro y la lluvia han puesto una dosis más elevada de emoción y una labor extra.