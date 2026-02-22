Probamos el Defender 110 Trophy edition, el todoterreno de las aventuras ochenteras

Con la llegada del nuevo milenio, surgió la G4 Challenge. Y ahora, Defender recupera el espíritu de esas competiciones aventureras con la Defender Trophy.

En ella participarán más de 50 países de todo el mundo. En las finales regionales, que tendrán lugar en primavera, se escogerán a las parejas candidatas, que pasarán a la final mundial en África. Esta se celebrará en otoño, en colaboración con Tusk, socio de la marca desde hace 20 años, dedicado a actividades de protección de animales.

Está claro que para participar tienes que tener ese “gen aventurero”. Pero además tienes que: ser mayor de 23 años, hablar inglés, ser capaz de nadar hasta 50 metros y, lógicamente, tener carnet de conducir.

Defender Trophy | CC

Esto último os hará falta para poneos al volante de la máquina que os podría acompañar en este desafío: el Defender 110 Trophy edition. Que vamos a probar en el Centro de Experiencias que la marca tiene aquí, en Alemania.

Esta edición se diferencia del resto de la gama por sus exclusivos colores, verde o amarillo, que se combinan con elementos en negro como el capó, los pasos de rueda, la parte inferior, las argollas de remolque o las llantas de aluminio de 20”. Además del logotipo “Trophy” ubicado en diferentes partes del coche. Y se pueden añadir accesorios opcionales como una baca de techo, una escalera desplegable, faldillas antibarro o una toma de aire tipo Snorkel.

Defender Trophy | CC

¿Y que hay de lo que lleva debajo del capó? Se trata de un motor diésel de seis cilindros microhíbrido, con 350 caballos que mueven de maravilla a este Defender.

Toda la fuerza del motor está disponible desde bajas vueltas. Algo que nos beneficia en obstáculos más complicados en los que, aunque la velocidad sea baja, necesitemos ese “repris” para ayudar a sortearlos y el coche no se quede colgado.

Porque en la Defender Trophy importa la máquina. Pero la parte humana es también clave de esta competición y trabajar en equipo es fundamental para pasar todas las pruebas, construir objetos como esta tirolina artesanal para poder transportar material de un lado a otro en cualquier río y poder continuar tu camino, u otras pruebas de distinta índole que pondrán a prueba a los aventureros más astutos, audaces y mejor preparados.