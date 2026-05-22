Enfría tu coche sin encender el aire acondicionado con este truco que baja la temperatura 10 grados

El verano está a la vuelta de la esquina y, te guste más o menos, vas a tener que convivir con las altas temperaturas. ¿Sabías que un vehículo aparcado al sol puede alcanzar fácilmente los 46ºC en solo una hora? Y las superficies, como el volante, el salpicadero o los asientos, perfectamente rozan los 60ºC.

Además, el calor excesivo dentro del coche reduce la concentración, aumenta la fatiga y el cansancio. También se dispara el riesgo de cometer errores al volante. Lo que quizá no sabes es que existe un truco muy sencillo para expulsar el aire caliente que se ha acumulado en el habitáculo en menos de un minuto y sin necesidad de encender el aire acondicionado.

Calor coche en verano | Pixabay

El truco para bajar la temperatura del coche en menos de un minuto

Es un truco viral en redes sociales que funciona y que tiene una explicación bastante lógica detrás. Sigue estos pasos:

Baja la ventanilla del copiloto hasta abajo. Abre y cierra la puerta del conductor varias veces seguidas con movimientos firmes. La puerta actuará como un fuelle que empuja el aire acumulado caliente hacia el exterior y permite que entre aire fresquito por la ventanilla opuesta.

Por lo general, notarás un habitáculo con menos grados en menos de un minuto. Lógicamente, depende mucho de la temperatura exterior, del tiempo que el coche haya permanecido al sol, del color de la carrocería o del tamaño del vehículo, pero el truco funciona.

El calor dentro del coche es un problema de seguridad vial

Un coche aparcado al sol puede alcanzar temperaturas extremas en pocos minutos. El salpicadero, los asientos y el volante absorben la radiación y convierten el habitáculo en una especie de horno de cristal. De ahí que sea un peligro grave, que puede ser incluso mortal, dejar a niños o mascotas en un coche aparcado al sol 'solo unos minutos'.

Al margen de esto, el calor extremo afecta a la atención, aumenta la fatiga, el cansancio y empeora nuestra reacción ante cualquier imprevisto. También somos más propensos a distraernos y a cometer errores. Para que te hagas una idea, un habitáculo a 35ºC incrementa el tiempo de reacción un 20% en comparación con uno a 25ºC, lo que equivale a una tasa de alcohol cercana a 0,5 gramos por litro de sangre.

Además, el estrés por calor nos vuelve más irritables y hace que perdamos la paciencia más fácilmente ante situaciones habituales. Y eso es incompatible con la conducción segura.

Coche expuesto al sol y al calor | chispita_666 I Flickr

Trucos para evitar que tu coche sea un horno

Deberías poner en práctica el truco anterior, pero también existen otros métodos igual de útiles para prevenir que el habitáculo alcance temperaturas tan extremas. Toma nota: