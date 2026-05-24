Conociendo al Skoda Epic, el primer SUV crossover urbano eléctrico de la marca checa y que estrena el lenguaje de diseño "Modern Solid"

Skoda es una de las marcas con más historia del mundo del automóvil. Y curiosamente también fue de las primeras en coquetear con la tecnología eléctrica. En 1939 el fabricante checo desarrolló un camión eléctrico para abastecer de cerveza a los bares, restaurantes y establecimientos desde la fábrica, ubicada en la ciudad de Pilsen.

En 1992 lanzó el Eltra 151, un prototipo basado en el Favorit, un pequeño utilitario con una autonomía de apenas 60 km. En 2019 llegó oficialmente el primer vehículo 100% eléctrico de producción de la marca, el Citigo iV. Un año más tarde llegaría su primer SUV de cero emisiones, el Enyaq iV; y el año pasado aterrizó otro SUV, en este caso compacto, llamado Elroq.

Y a partir de ahora va a ser un no parar. Skoda sabe que su futuro pasa por la tecnología eléctrica y, una prueba de ello, es la piedra angular de su nueva era: el nuevo Epiq.

Este es su primer SUV crossover urbano eléctrico. Estrena el nuevo lenguaje de diseño “Modern Solid”, que combina robustez, practicidad e individualidad. Sus líneas redondeadas forman una silueta aerodinámica, con una estética funcional donde destacan sus faros LED de serie en forma de T, junto con un paragolpes con tomas de aire en forma de “O”.

Prueba Skoda Epic | Centímetros Cúbicos

De lateral se dejan ver sus casi 4,2 metros de largo, que presentan unos voladizos reducidos con unas llantas de diseño atrevido de hasta 19 pulgadas. Detrás vemos un portón minimalista gobernado por las nuevas ópticas LED.

Parece pequeño, pero las apariencias engañan. Su maletero sorprende con una capacidad propia de coches mucho más grandes. En este caso, tenemos 475 litros; para que os hagáis una idea, tiene 75 litros más que un Kamiq

Su interior nos recibe con una atmósfera minimalista. Nada está por casualidad dentro del habitáculo y no hay hueco para extras innecesarios. Tenemos mucha digitalización a bordo, con un panel de instrumentos de 5,3 pulgadas y otra pantalla en el salpicadero de 13 pulgadas de serie, que controla el sistema de infoentretenimiento y todas las funciones de este pequeño todocamino.

Maletero Skoda Epic | Centímetros Cúbicos

El Epiq es el primer modelo de Skoda en asentarse sobre la nueva plataforma MEB+, que trae muchas novedades. Entre ellas el gran espacio para los ocupantes y sus equipajes, así como disponer solo de versiones con tracción delantera y la posibilidad de albergar dos tamaños de baterías.

La gama se compondrá de tres versiones, con potencias que oscilan entre los 85 y 155 kW, o 114 y 207 CV, junto con dos niveles de baterías a elegir: una con química de litio ferrofosfato, de 38,5 kWh de capacidad; y otra de Niquel-manganeso-cobalto, con 55 kWh. Su autonomía máxima llega hasta los 430 km.

Estas baterías pueden cargar con una potencia de hasta 125 kWh, pasando del 10 al 80% en 20 minutos. Cifras perfectas para un coche que tiene una clara orientación a su uso urbano. Pero no por ello descuida el apartado en seguridad, porque llega con un paquete de asistentes muy completo.

Skoda Epic | Centímetros Cúbicos

Según la marca checa viene equipado con los sistemas de asistencia al conductor más avanzados disponibles en los vehículos de Skoda. Entre ellos se incluye el Travel Assist 3.0, un conjunto de ayudas a la conducción que intervienen en la dirección de forma longitudinal y lateral, así como en todo rango de velocidades.

Este es, al menos de momento, el modelo de entrada a la gama eléctrica de Skoda. El Epiq se desmarca como el compañero ideal para el día a día, con la filosofía Simply Clever como bandera y con una relación calidad-precio que te hará considerar muy seriamente pasarte a los coches eléctricos.