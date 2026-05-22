Diseño japonés, equipamiento al máximo, y la mejor alternativa al Tesla Model 3

Hablemos del coche con mejor diseño de la actualidad, un atributo que en tiempos pasados no muy lejanos ha sido asociado a referentes del lenguaje visual automotriz moderno como el Toyota Prius. ¿Te has preguntado qué modelo expresa el concepto estético más destacado del momento. Pues, una respuesta inmediata vuelve a ser japonesa y corre por cuenta de Mazda.

De "elegantes proporciones" y de "superficies tridimensionales" habla el fabricante asiático para explicar las bondades de la berlina en cuestión, aunque bien podrían aplicarse ambas definiciones –por demás genéricas– a cualquier vehículo contemporáneo. Pero aquí sirven para referirse al Mazda 6e, el primer sedán totalmente eléctrico de la marca.

Mazda 6e | Mazda

Aerodinámica a la vista. Lo primero a tener en cuenta para explicar el sentido de carrocería de este coche con autonomía homologada de más de 550 kilómetros. Casi cinco metros de longitud elaborados bajo la norma de un techo de silueta fluida hasta toparse con el alerón trasero activo. Pero vayamos por secciones...

Mazda 6e: sección por sección de su diseño exterior

En este eléctrico sobresale una alta línea de cintura y en los laterales acompaña una sutil moldura que baja en curvatura hacia la parte inferior del guardabarros trasero. Es esta moldura una primera aproximación a ese rasgo tridimensional del cual habla Mazda. Funcionales y estéticos, los tiradores, que salen al exterior al desbloquear el vehículo, viajan enrasados a las puertas para optimizar la aerodinámica.

La belleza en las líneas del Mazda 6e es patente desde casi cualquier ángulo | Mazda

Un segundo aporte tridimensional, quizás el más claro, se lee en el sector trasero, uno de los más bonitos del segmento. Una zaga hundida que, por otro lado, hace resaltar el protector superior al difusor. A propósito, en un segundo orden se destacan elementos que acompañan al diseño y lo enaltecen. En los mismos laterales, las ventanillas no llevan marcos y generan la impresión de un roadster en ese aspecto. Tanto atrás como adelante, el Mazda 6e es un bello juego de luces en sí mismo.

En el frontal, la calandra funcional se ubica en la zona inferior, mientras que el lugar habitual va enmarcado por una iluminación a juego con los faros. El esquema de luces es en este coche japonés una tercera expresión tridimensional. En fin, podría haber nacido esta elección de la apreciación personal, pues las virtudes sobran en materia de diseño exterior en el Mazda 6e como para prestar atención en él. Lo cierto es que este artículo ha partido de un dato puramente objetivo: en abril, esta berlina se consagró como el World Car Design of the Year del 2026 y, así, la marca vuelve a poseer este título tras la obtención de parte del Mazda 3 seis años atrás.