Nuevo Toyota RAV 4, a prueba: la referencia del segmento se reinvindica en su sexta entrega

Toyota quiere convertir su gama en una de las más eficientes del mercado. Todos y cada uno de sus modelos se están renovando para ofrecerse solo en versión híbridas o híbridas enchufables, con prestaciones también cada vez mejores. El siguiente en entrar en esa lista y subir de nivel ha sido el RAV4.

Hemos probado la sexta generación del SUV grande de Toyota, el cual da un paso adelante en diseño, tecnología y experiencia digital. El nuevo RAV4 tiene un frontal nuevo con sensores integrados, elementos aerodinámicos y unas nuevas ópticas LED altas, muy afiladas y que se unen a lo largo del capó. También hay nuevas llantas, opciones de carrocería bitono y se puede elegir entre techo solar o panorámico según acabado.

Dentro, la experiencia cambia completamente. El RAV4 destaca por el acabado de sus materiales y unos ergonómicos asientos. Tiene una muy buena altura al techo y espacio para las piernas, además de un maletero, de los mejores de su clase, con 580 litros, que se pueden convertir en más de 1.800 al abatir los asientos traseros.

Toyota RAV4 | Centímetros Cúbicos

También es el primer modelo de Toyota en Europa que estrena la plataforma digital ARENE, una arquitectura de software que lo convierte en un vehículo inteligente, seguro y conectado. Integrada en dos grandes pantallas que también se han reorganizado para facilitar el acceso a la información.

La nueva generación equipa un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, situado más bajo, para una mejor visibilidad de la carretera; y una multimedia central de 12,9, muy accesible, y tan necesaria sobre todo cuando quieres saber detalles específicos sobre la carga de la batería y la autonomía eléctrica.

Y es que el nuevo RAV4 se puede elegir híbrido, con 183 CV, o híbrido enchufable. Siendo esta última la más interesante. Se ofrece, por primera vez, con tracción delantera y una potencia total de 268 CV. También se puede escoger la ya característica tracción total inteligente “All Wheel Drive”, que alcanza los 304 CV.

El propulsor PHEV estrena una nueva generación del sistema híbrido enchufable basado en el motor de gasolina 2.5 litros, con más de 100 km de autonomía eléctrica gracias a una nueva batería de ion-litio de 22,7 kWh, con un 30% más de capacidad que la anterior.

Toyota RAV4 | Centímetros Cúbicos

Lo más interesante es que, sin perder lo mejor de ambos mundos, es decir, si te quedas sin lo eléctrico, tiras de la gasolina y adiós a los agobios. Pero con 100 km de autonomía eléctrica, las jornadas en las que parezca que vas subido en un coche totalmente eléctrico, serán reales.

Eso sí, acuérdate de enchufarlo y aprovecha su tecnología porque será mas eficiente y harás menos consumos. Hablamos de un combinado que, según la marca, no alcanza ni los 2 l/100 km. Y únicamente necesitas alrededor de tres horas para recargar su batería en un punto de hasta 11 kW.

Asimismo, como estamos ante un SUV de grandes dimensiones pensado, sobre todo, para la familia, viajes y alguna que otra aventura Off Road, tiene que ser muy seguro. Aunque en esto Toyota es la número 1, y ha dotado al RAV4 de su “Toyota Safety Sense 4.0”, la evolución más avanzada de los sistemas de seguridad activa de la marca.

Ciudad, carretera, viajes largos, caminos sin asfaltar.. Creo que el Toyota RAV4 es de esos SUV versátiles, con espacio, que busques lo que busques, encajan contigo. Y sea cual sea la motorización elegida, tendrás eficiencia a raudales. Desde consumos de poco más de 5 l/100 km en el caso del híbrido, y mucha autonomía totalmente eléctrica en el PHEV. ¿Con cuál te quedas tú?