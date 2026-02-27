Estos son los coches peligrosos para tu cuello que el test EuroNCAP todavía no está poniendo a prueba

Si te han dado un golpe por detrás alguna vez, ya sabes lo que es pasar semanas con el cuello hecho polvo y dolores que te llegan hasta la cabeza. El latigazo cervical es una de las lesiones más comunes en los accidentes de tráfico, y aunque parezca mentira, muchos coches nuevos no hacen lo suficiente para evitarlo.

Total que el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) de Estados Unidos se ha puesto serio con el tema y ha creado un test nuevo para evaluar qué asientos protegen de verdad y cuáles te dejan tirado.

Un test que simula el golpe por detrás

El IIHS no es nuevo en esto del latigazo cervical, porque ya en los 2000 empezó a hacer pruebas para ver cómo respondían los asientos en caso de alcance. Pero claro, los coches han evolucionado en diseño y ergonomía desde entonces, así que tocaba actualizar el test para hacerlo más duro y realista.

La cosa va de montar el asiento en un mecanismo que simula un golpe por detrás a 50 km/h, una velocidad típica en carretera donde este tipo de lesión aparece con frecuencia.

El asiento lleva un muñeco con columna articulada que reacciona al impacto igual que lo haría tu cuerpo, y los sensores miden cómo se mueve la cabeza y la espalda durante el choque.

Lo que buscan es que el asiento mantenga la cabeza y la columna en su postura ideal, es decir, vista al frente y espalda pegada al respaldo, porque cualquier movimiento brusco fuera de esa posición puede acabar en latigazo.

Después cotejan los datos con partes médicos reales de accidentes que tienen almacenados en sus bases de datos, así que no es un invento ni una teoría, sino algo contrastado con casos reales.

El test es tan específico que evalúa cada asiento por separado, porque aunque un coche sea bueno en seguridad general, el asiento puede ser una porquería para tu cuello. Y eso es exactamente lo que han descubierto con 36 modelos diferentes de SUV que se venden en Estados Unidos, aunque muchos también están en Europa.

Choque por alcance | Agencias

Los ganadores y los peligrosos

El Audi Q3 se lleva la calificación de 'Bueno' y se convierte en el rey del test, porque su asiento hace muy bien el trabajo de mantener la cabeza y la columna en su sitio durante el impacto. Junto a él están el Hyundai Ioniq 5 y el Toyota RAV4, que también consiguen esa nota máxima y demuestran que se puede hacer bien sin gastarse un riñón en marcas de lujo. Estos tres coches son los que mejor protegerían tu cuello si alguien te pega un golpe por detrás mientras esperas en un semáforo.

Pero lo realmente interesante son las sorpresas negativas, porque ahí es donde se ve que el precio no garantiza nada. El Volvo XC40 obtiene una calificación 'Media', lo cual es raro viniendo de una marca que presume de seguridad como bandera, y demuestra que ni siquiera los suecos son perfectos en todo. El BMW X1 recibe una nota 'Marginal', que viene a ser un suspenso con matrícula de honor en decepción, porque por lo que cuesta ese coche esperarías algo mejor que eso.

Y luego está el Hyundai Tucson, que se lleva directamente una calificación 'Deficiente' y se convierte en uno de los peores del ranking. Esto es especialmente llamativo porque Hyundai tiene al Ioniq 5 entre los mejores, así que dentro de la misma marca hay diferencias abismales en cómo protegen el cuello de sus ocupantes.

Accidente de tráfico | EP

¿Debería importarte este test?

Si vives en Europa quizá pienses que esto no va contigo porque aquí tenemos EuroNCAP y ya está todo controlado, pero lo cierto es que estos tests complementan la información que ya conoces porque el EuroNCAP se centra en muchos aspectos de seguridad activa y pasiva, pero no pone tanto énfasis en el latigazo cervical como lo hace el IIHS, así que tener esta información extra viene bien para elegir coche con más criterio. Además, muchos de los modelos evaluados se venden igual en Europa, así que los resultados son perfectamente aplicables.

Lo que deja claro este ranking es que no puedes fiarte solo de la marca o del precio a la hora de valorar la seguridad real de un coche. Un asiento bien diseñado puede marcar la diferencia entre pasar unos días con molestias leves o arrastrarte semanas con dolor crónico que te amarga la vida, porque el latigazo cervical no es ninguna tontería cuando te toca de verdad. Si estás mirando coches y te importa este aspecto, merece la pena consultar la lista completa del IIHS en su web antes de decidirte.

Y si ya tienes uno de los que suspenden, pues mira, al menos ahora sabes que conducir con precaución y mantener distancia de seguridad te va a ahorrar disgustos, porque tu asiento no va a hacer mucho por ti si alguien te la pega por detrás.