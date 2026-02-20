Estos son los coches clásicos de Fernando Alonso que la DGT no querría en Madrid

No es nada raro que veamos al piloto de Aston Martin circular por la calles de la lujosa ciudad francesa, en el último caso documentado lo ha hecho con su Audi Sport quattro, un coche clásico que, aunque bonito, uno podría pensar que no circularía por la capital española debido a lasZonas de Bajas Emisiones que hay en ella.

El Distrito Centro es actualmente la zona con más restricciones de circulación por etiqueta medioambiental que hay en todo Madrid. Ni los vehículos con etiqueta C ni B pueden entrar, por supuesto no hablemos de los coches que ni siquiera tienen una de estas etiquetas.

1985-Audi-Sport-Quattro-S1-08-copy | Centímetros Cúbicos

Aunque este Audi tiene un as bajo la manga que haría que pudiera circular por esta zona con total normalidad, y es su apellido de clásico. Esta determinación hace que este tipo de vehículos con los años suficientes como para ser nombrados como tal, puedan circular por las ZBE.

Esto hace que no solo el Audi Sport quattro de Alonso pueda circular por Madrid, si no también otro de sus deportivos clásicos como su Ferrari 512 TR, con el que también se le ha visto alguna vez por calles monegascas.

Ferrari 512 TR | Ferrari

Estos dos vehículos están reconocidos dentro delReglamento de Vehículos Históricos, con lo cual, lo único que tendría que hacer Fernando para circular con total libertad con estos coches, es solicitar la pegatina H.

Esta pegatina se le entrega, desde el año 2024, a todos los vehículos con una antigüedad superior a 30 años y que no hayan sufrido modificaciones que alteren su carácter.

Sin embargo, no todos los coches que tiene en su poder el campeón del mundo podrían entrar en la capital española. Su Mercedes-Benz CLK GTR no tendría la denominación de clásico en España precisamente por tener menos de 30 años.