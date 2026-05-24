La marca china GWM llega a España con los SUVs Ora 5, Haval H7 y Haval Jolion Max

China es un diamante en bruto en todos los sentidos. Todavía está abriéndose al turismo y al mundo. En lo primero, su arquitectura, cultura, gastronomía y hasta religión, no dejan indiferente a nadie; y sus templos, ofrendas y hutongs, callejones estrechos y tradicionales que forman el casco antiguo de ciudades chinas, como Pekin, se llenan de vida.

Lo segundo se está comenzando a notar hasta en el continente europeo. Y es que China consolidó en 2025su dominio absoluto en la industria automotriz global, batiendo récords históricos con una producción y ventas superiores a 34 millones de vehículos.

Los vehículos electrificados fueron clave para esas cifras, representando cerca del 48% de sus ventas. Grupos como BYD, Geely, Chery… ya son los que nos suenan, pero todavía falta el plato fuerte.

En Centímetros Cúbicos hemos visitado una de las ciudades chinas referentes en la producción de energías renovables e industria automotriz, en concreto con el fabricante Great Wall Motors.

La llegada de GWM a España es una realidad. Y para conocer de primera mano quiénes son y qué producto ofrecen, hemos viajado a la ciudad Baoding, en China, donde se encuentran las instalaciones donde nace todo.

Instalaciones GWM | Centímetros Cúbicos

GWM ya había tenido un intento de aproximación al mercado europeo no hace demasiados años, pero como rezan sus mandamases, había que hacer las cosas bien y con objetivos, y así es ahora.

Aterriza con filial propia y una red de 50 concesionarios, planes de expansión importantes y servicio posventa propio. Contará con una gran variedad de modelos: su apuesta pasará por turismos, SUVs de todos los tamaños, monovolúmenes y hasta pick-ups.

Todos sus planes nos los explicaron en una rueda de prensa en la que solamente los medios especializados más importantes del mundo estaban presentes. El presidente internacional de GWM, Parker Shi, nos contó en adelanto exclusivo cómo se consigue ser una de las diez marcas más vendidas en Europa.

Afirmó que no es cuestión de ser rápido, sino de ganarse la confianza del cliente y establecer los cimientos de un crecimiento sostenible, es decir, una carrera de fondo.

Europa es uno de los mercados más exigentes e importantes del mundo, por lo que están comprometidos a desarrollar el negocio paso a paso, con los productos adecuados y los socios idóneos. De hecho, esto pasa por tener claro que, Portugal no es igual que España, y España no es igual que Italia.

Cada mercado tiene sus necesidades, sensibilidad al precio, preferencias de motorización y distintos niveles de madurez en sus infraestructuras.

Dos son los modelos que llegarán de primeras: el GMW Ora 5, un urbanita muy pintoresco; y el H7, un SUV de lo más versátil. Todos probados a fuego y destinados para Europa. Desde el frío extremo del invierno sueco, las Autobanh de Alemania, o las curvas interminables de los Dolomitas italianas.

En detalle, los tres primeros de esta futura gama en recorrer nuestras calles serán: el Ora 5, un SUV mediano de 4,45 metros de largo con motores a elegir entre gasolina, híbrido y 100% eléctrico; tras el verano, dos SUV más, el Haval Jolion Max, con 4,70 metros de largo y propulsores híbridos ó híbridos enchufables; y el Haval H7, con versiones gasolina, híbridas e híbridas enchufables.

GWM Big Dog Haval H7 | GWM

Esto solamente es el comienzo de un ambicioso plan de lanzamientos, que incluye la llegada de seis nuevos modelos para este 2026, de cara a formar una gama de más de diez vehículos en los próximos dos años.

Centro de diseño, de prototipos, de pruebas con 14 laboratorios y hasta otro de colisiones a gran escala. Desde que empieza la idea de 1 coche, hasta que se hace realidad: todo sucede allí.

Además del centro de diseño y las líneas de montaje para fabricar sus propios modelos, a través de sus distintas subsidiarias, el potencial de GWM también pasa por producir sus propios motores de gasolina y transmisiones automáticas, bien tradicionales o híbridas.

También construyen sus propios motores eléctricos y baterías para eléctricos e híbridos; y desarrollan sus propios chips y circuitos integrados, para ser utilizados por ellos mismos, así como para otros fabricantes mundiales. A partir de ahí, las cadenas de montaje llevan a cabo la integración que solemos ver en otras factorías, y allí es donde se ensamblan los distintos componentes que dan forma al vehículo completo.

GWM Big Dog Haval H7 | GWM

Pero antes de lanzar un coche hay que testearlo en condiciones, las instalaciones de GWM incluyen una cámara de frío que va desde los menos 40 grados centígrados, hasta los 60. Eso es someter a un coche a una diferencia extrema de temperaturas de 100 grados.

También pruebas de choque, con Dummies que simulan a pasajeros; y pruebas de circuito: óvalo, pendientes, descensos, velocidad, frenadas, inercias… Todo lo necesario para comprobar que el coche supera con creces los estándares de calidad durante muchos años.

Todos los tamaños, capacidad de tracción y propulsores. GWM tiene un coche para cada usuario. Diseño inspirado en la pasión italiana, ingeniería inspirada en la fiabilidad alemana... y un objetivo muy claro: estar entre las 10 marcas más vendidas de Europa. Eso solo el tiempo lo dirá, pero ambición no les falta.