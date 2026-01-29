Llega la versión más bestial del Toyota Yaris GR, en versión muy limitada, y para homenajear a uno de los mejores pilotos de siempre

Toyota siempre sabe como sacarnos una sonrisa. Lo hizo con las versión deportiva del Yaris, el GR, pero lejos de conformarse, en la apertura del Campeonato Mundial de Rally la marca japonesa acaba de presentar un Yaris GR con esteroides y muy exclusivo para homenajear a uno de los mejores pilotos de siempre, el nueve veces campeón del mundo de rally, Sébastien Ogier.

El Toyota Yaris GR Sébastian Ogier 9x World Champion Edition solo dispondrá de 200 unidades para todo el mundo, de las cuales 100 serán vendidas en suelo europeo. Las modificaciones de este versión frente al Yaris GR básico han sido realizadas por Toyota Gazoo Racing con la implicación del propio Ogier.

Toyota GR Yaris Ogier | Toyota

Cambios en modos de tracción

En concreto, el piloto ha modificado dos modos de tracción integral. Primero, el modo Track será sustituido por uno llamado Seb que prioriza elcontrol del vehículo en la tracción trasera pero manteniendo la influencia de la delantera en el giro. Además, el modo Morizo entra en lugar del Gravel para que las ruedas sean bloqueadas durante la aceleración y que, en el proceso de frenado, el bloqueo se vaya adaptando a las necesidades.

Básicamente, lo que ha pretendido Ogier con estas modificaciones de tracción es que la experiencia de conducir este nuevo Yaris GR sea lo más parecida posible a la de pilotar un coche de la élite del rally. En esencia, la propulsión será igual que la versión turbo del modelo, un motor de tres cilindros y 1.6 litros de 280 CV de potencia para una velocidad máxima de 230 km/h y una aceleración de 0 a 100 en 5,2 segundos.

Toyota GR Yaris Ogier | Toyota

Respecto al diseño, este modelo tendrá un nuevo color, Black Gravite, con llantas también negras aunque con flexibilidad en la tonalidad. Las pastillas de freno destacan en azul por elección del piloto francés, y la ranura del radiador luce los colores de la bandera gala, rojo, blanco y azul.

A superar a Loeb

Esta combinación de colores también se puede encontrar en el habitáculo, donde una pequeña placa registra el número de serie del coche y añade un recuerdo a los nueve títulos mundiales de Ogier. Los tres últimos los ha conseguido a los mandos a un Toyota (Yaris y Yaris GR), dos con un Ford Fiesta y cuatro con un Volkswagen Polo R.

Toyota GR Yaris Ogier | Toyota

Curiosamente, ha ganado con marca europea, norteamericana y asiática, las tres grandes regiones fabricantes de automóviles del mundo. Aunque los títulos con Toyota ha sido en años dispersos, 2020, 2021 y 2025, anteriormente había logrado seis campeonatos consecutivos entre 2013 y 2018.

Con nueve triunfos en el WRC, ha igualado a su compatriota Loeb como el máximo galardonado, en el mundial que acaba de comenzar intentará destronarle.