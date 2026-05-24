Así es la nueva generación de faros LED y éstas son sus principales ventajas

El alcohol, las drogas, la disminución de visibilidad y la relajación en la conducción hace que muchos accidentes de tráfico mortales se produzcan a última hora de la noche del sábado y a primera hora de la mañana del domingo.

Tener una correcta visión nocturna es fundamental para nuestra seguridad y la del resto de usuarios, hay elementos de nuestro coche, como la iluminación, que son igual de importantes que otros en los que quizá nos detenemos más. Por ello, en la sección de Conduce Seguro con Ponle Freno te contamos algo que nos ayuda a circular más seguros: los ojos de nuestro coche.

Quizá la tecnología más conocida son los faros halógenos. Sus ventajas son su bajo coste y facilidad de sustitución. Sin embargo, tienen desventajas: una vida útil relativamente corta, unas 1.000 horas, un consumo energético mayor y menor intensidad lumínica, logrando iluminar unos 60 metros delante de nuestro coche. Si nos encontrarnos con un bache, y vamos a 120 por hora, el coche tarda 1,8 segundos en recorrer esos 60 metros. Con estos faros tenemos poco tiempo de reacción y las posibilidades de tener un susto aumentan.

Con los faros Xenón el haz de luz logra iluminar 90 metros o más, con el doble o triple de luminosidad que los halógenos. También la temperatura de color cambia, se parece más a la luz natural del sol, esto reduce la fatiga visual, además de rebajar el consumo energético y elevar su vida útil hasta las 2.500 horas. Sin embargo, con el tiempo van perdiendo potencia lumínica y cuando se apagan por completo llega la sustitución de la bombilla, que no es precisamente barata…

Faros led y faros halógenos | Centímetros Cúbicos

Con la tecnología LED tenemos lo mejor de los dos mundos. Antes suponía un sobreprecio en la compra, pero con el tiempo se ha reducido su coste y llegan de serie en coches nuevos como, por ejemplo, el renovado Seat Arona.

En este caso, el nuevo Seat Aronaequipa de serie los faros FULL LED en todos los acabados. Ahora no solo son más vistosos, con un diseño más estilizado y estética más atractiva y reconocible; también hacen que la conducción nocturna sea más segura y cómoda. La luminosidad, en comparación con su predecesor, ha aumentado, siendo casi el doble en luz de cruce y el triple en luz de carretera.

Seat Arona | Centímetros Cúbicos

Esta tecnología LED tiene muchas ventajas. La principal es que su haz de luz ilumina más de 300 metros, 5 veces más que un faro halógeno, con una cobertura en los laterales del vehículo de unos 120 a 160 grados de amplitud, lo que hace que tengamos mucho campo de visión. Incluso si circulamos por vías muy poco iluminadas, y eso se traduce en una mayor seguridad.

Los faros LED también son más eficientes, consumen menos energía que los Xenón o los halógenos, lo que se traduce en un menor consumo de combustible. También duran mucho más, porque, según sus especificaciones técnicas, esta tecnología empieza a perder eficacia a partir de las 20.000 horas de funcionamiento, sobrepasando, en la gran mayoría de los casos, la vida útil del propio vehículo.

Esta tecnología también es característica por su luz más blanca y brillante. Gracias a ello la vista se cansa menos, y esto hace que la conducción nocturna sea más segura.

Conducción Seat Arona | Centímetros Cúbicos

De día es obligatorio, también, llevar las luces encendidas en caso de fenómenos como niebla, lluvia intensa, nevadas o al atravesar túneles.

Recuerda que al volante hay que tener todos los sentidos y es mejor prestar atención a la iluminación que lleva nuestro coche antes de que la necesitemos por un incidente inesperado. Es un elemento crucial de seguridad activa de nuestro vehículo, como es caso de la tecnología LED, que equipa el nuevo Seat Arona.

Nos permite anticiparnos a obstáculos, mejorar la visibilidad incluso en condiciones adversas y permite que el resto de conductores nos vea mejor. Un elemento que ayuda a salvar vidas y reducir el número de víctimas por accidente, el objetivo de la plataforma Ponle Freno.