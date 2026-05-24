Así se despide Ferrari de una época gloriosa con motores V8 en posición central trasera

En 1975, el Ferrari 308 GTB abría una era en la historia de la marca italiana. Era su primer modelo con motor de combustión V8 con posición central-trasera. Desde entonces, este propulsor ha sido integrado en coches como el 360 Modena, el 458 Italia o el F8 Tributo. Ahora, el fabricante ha lanzado un nuevo superdeportivo que será el último con este motor, el HC25.

Este modelo fue revelado en los Ferrari Racing Days celebrados recientemente en el Circuito de las Américas de Austin (Texas, Estados Unidos). El Ferrari HC25 ha sido desarrollado por el departamento de Proyectos Especiales de la marca italiana con unas exigencias elevadísimas porque suponen cerrar una etapa de cincuenta años de uno de los fabricantes más legendarios de la industria del automóvil.

Ferrari HC25 | Ferrari

Inspirado en otro mito

Este Ferrari HC25 suma justo 720 CV de potencia y su propulsión se vincula a una tracción trasera y una transmisión automática de doble embrague de siete velocidades. Las prestaciones de este modelo son vertiginosas. Alcanza una velocidad máxima de 340 km/h y registra una aceleración de 0 a 100 en 2,9 segundos.

A nivel estético, el Ferrari HC25 está claramente inspirado (incluso se han construido sobre idéntica arquitectura) en otro modelo mítico de la marca el F8 Spider, que integraba la misma motorización V8 biturbo de 3,9 litros. No obstante, el diseño de este nuevo superdeportivo es bastante moderno y justo tras el habitáculo, se dibuja una franja negra que divide el coche entre la parte delantera y la trasera como cuerpos independientes.

Ferrari HC25 | Ferrari

Un solo cliente

La carrocería es de color gris plateado y, entre las llantas, destacan las pastillas de freno en un amarillo como el logo de Ferrari, que también está presente en distintas localizaciones del exterior del vehículo. El habitáculo es biplaza y descapotable. Tanto los asientos como el volante son muy deportivos, mientras que la paleta de colores forma un contraste entre tonos grises, negros y amarillos a juego con el aspecto exterior.

Este Ferrari HC25 es mega exclusivo. Es un modelo one-off, es decir, realizado para un único cliente multimillonario que contará con un coche histórico para Ferrari por la etapa que cierra de los V8 de combustión en posición central-trasera. La marca italiana lo anunció en un escueto comunicado que ha decepcionado a muchos. La despedida, tal vez, ha sido demasiado fría para cinco décadas de gloria de esta motorización.