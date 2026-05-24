LO MEJOR DE LA SEMANA: el Audi Q9, los nuevos SUV de Jaecoo y el encuentro "FurgoVolkswagen"

Jaecoo suma a su gama SUV dos nuevos modelos electrificados: el Jaecoo 5 SHS y Jaecoo 7 SHS. Ambos destacan por una gran calandra frontal, tipo cascada, pantallas de gran formato y cuidados acabados interiores

La arquitectura de estos propulsores, denominada Super Hybrid System, prioriza la eficiencia energética, con consumos que no superan los 5,5 litros/100 km. Todo ello sin renunciar al rendimiento, gracias a sus 224 CV, y versatilidad, con autonomías superiores a los 900 kilómetros.

JAECOO 7 SHS | JAECOO

El Alfa Romeo 33 Stradale ha visitado nuestro país circulando por Madrid. Fabricado en colaboración con la prestigiosa empresa Carrozzeria Touring Superleggera, este exclusivo modelo de producción limitada a tan solo 33 unidades, ha sido diseñado como un coupé biplaza, intentando rendir el máximo homenaje al legendario modelo de 1967.

Bajo el capó se esconde un motor V6 biturbo de 630 CV, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 333 km/h. También existe una versión eléctrica, de 750 CV, que le convierte en el Alfa Romeo más potente de la historia.

Alfa Romeo 33 Stradale | Alfa Romeo

Audi ha presentado su primer SUV de gran tamaño, todavía camuflado. El Audi Q9 sobresale por un interior amplio y exclusivo, concebido como un espacio de referencia para la familia, los negocios y los viajes de larga distancia.

Tras sus puertas, que por primera vez en un modelo de la marca pueden ser eléctricas de manera opcional, ofrece siete asientos de serie con un fácil acceso a la tercera fila, y un gran techo panorámico iluminado y con opacidad regulable. Asimismo, incluye de serie una baca para los rieles de techo.

Audi presentará oficialmente y lanzará al mercado el nuevo Q9 en unos dos meses.

Desde 1950, el VW Bulli es en un símbolo de libertad para muchas generaciones de conductores. Eso es lo que representa la “FurgoVolkswagen”, la concentración que se celebra todos los años en el Camping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador, en la Costa Brava, y que esta vez ha reunido más de un millar de furgonetas.

Estos modelos tienen un vínculo especial con sus propietarios. Dentro de ellos hay aventuras e historias inolvidables.

Además de las furgos clásicas, también estuvo presente el ID. Buzz, que adapta el espíritu del Bulli al futuro eléctrico.

Y como todos los años, acompañando a estas joyas sobre ruedas, hubo disfraces, actuaciones musicales y actividades deportivas, que representan el estilo de vida que rodea a estas queridas furgonetas Volkswagen.

Jeep ya ha anunciado todos los detalles de su actualización más esperada, la del Avenger. Estrena una parrilla iluminada y paragolpes rediseñados, mientras que en el habitáculo se ha mejorado la calidad de los materiales y componentes como la pantalla táctil del sistema multimedia, ahora de 10,25 pulgadas.

En cuanto a propulsores, la gama parte de un nuevo motor Turbo de 100 CV, seguido de una opción microhíbrida asociada al mismo bloque de combustión, pero subiendo la potencia a los 110 CV.

También estará el Avenger 4xe (se dice “4 por e”) de 145 CV, con dos motores eléctricos, contando con tracción total. Por último, la versión eléctrica entrega 156 CV y ofrece 400 km de autonomía.

Jeep Avenger 85 aniversario | Jeep

Las calles de Mónaco siempre dejan carreras espectaculares y las de la Formula E de esta temporada cumplieron las expectativas.

En la primera, con incidentes y una intensa lucha en boxes, Nyck de Vries, del equipo Mahindra Racing, se hizo con la victoria; Mitch Evans, con el Jaguar TCS Racing, fue segundo; mientras que la gran sorpresa la dio el español del equipo Cupra Kiro, Pepe Martí, con una tercera plaza que consiguió remontando desde el puesto 16, gracias a una estrategia acertada.

En la segunda carrera, marcada por los adelantamientos y banderas amarillas, el ganador fue Oliver Rowland con Nissan; Felipe Drugovich, del equipo Andretti, logró el segundo puesto; y Antonio Félix da Costa, del equipo Tag Heuer Porsche, completó el podio. En esta carrera, Pepe Martí abandonó, y su compañero, Dan Ticktum, no pudo puntuar pese a haber conseguido las dos pole positions del fin de semana.