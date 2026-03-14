El interior de este coche parece una encimera, y eso le convierte en uno de los llamativos de siempre

Dos de los automóviles más icónicos de siempre, el Batmóvil y Kitt de “El coche fantástico” tienen algo en común, su padre. El creador de ambos es George Barris, diseñador de vehículos fallecido en 2015 a los 89 años. No obstante, su legado sigue muy vivo y coleando. Próximamente, en una subasta se podrá conseguir una de sus creaciones.

Del 17 al 21 de marzo, la casa de subastas de automóviles Mecum Auctions llevará a cabo de su tradicional evento Glendale 2026, en el que se podrá pujar por cientos de vehículos como un Ford Model T Racer de 1913, un Alfa Romeo Spider Veloce de 1989 o un Pontiac Grand Prix SJ de 1970. Pero entre el amplio abanico de coches, motos y furgonetas, destaca uno por encima de todos, el Lincoln Continental Mark IV Bugazzi de 1973.

Lincoln Continental Bugazzi Coupé | Lincoln

Extraño revestimiento

Solo se realizaron 12 unidades de este modelo (de las cuales solo sobreviven dos), diseñado por George Barris y que integra numerosas curiosidades, especialmente en el habitáculo. Tanto en las puertas, como en la guantera como en el salpicadero hay revestimiento de mármol, como si se tratase de una encimera.

Si bien los Lincoln Continental fueron diseñados para ser un símbolo de ostentación y lujo automovilístico, en su exclusiva versión Bugazzi esos conceptos se explotan aún más por la inclusión del mármol, un material prácticamente inexplorable por la industria de los vehículos y que encaja muy bien con el tono “Peanut Butter” (mantequilla de cacahuete) del resto del habitáculo.

En el interior, encontramos otra característica llamativa. Los coches suelen lucir colores planos. Sin embargo, en este Lincoln Continental vemos un degradado desde el techo hacia los faldones. El tono Gold Pearl se transforma con el paso de los centímetros en Ice Pearl para un acabado seductor que atrae todas las miradas.

Lincoln Continental Bugazzi Coupé | Lincoln

Mítica motorización

Las excentricidades de George Barris, que normalmente se quedaban en el terreno fantástico del cine y la televisión, fueron llevadas a la realidad a través de este modelo que también guarda una joya bajo el capó. Se mueve gracias a un motor Ford V8 de 7.5 litros (del cual se ha realizado un reciente chequeo), que precisamente se estrenó en 1968 en los Lincoln Continental pero que se integró hasta 1997 en vehículos de lujo o elevado peso. Este propulsor está vinculado a una transmisión automática de seis velocidades.

El 20 de marzo será el día en que algún afortunado gane la subasta y se lleve este Lincoln Continental Mark IV Bugazzi de 1973 con la firma de George Barris y del que solo existen dos unidades. Sin duda, una de las piezas más codiciadas por los coleccionistas de vehículos y cuyo precio podría dispararse.