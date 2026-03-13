El gran impuesto que habrá que pagar en Roma incluso si tienes coche eléctrico

El Ayuntamiento de Roma ha aprobado una medida que entrará en vigor a partir del mes de julio de este año, por la cual tienen pensado limitar aún más las sus ZTL (Zonas de Tráfico Limitado) del centro de la ciudad.

Esta restricción afecta especialmente a los vehículos de combustión, que tendrán que pagar una cuota anual de 2.000 euros si quieren transitar con ellos por el centro de la capital italiana.

Pero la restricción no acaba ahí, los usuarios que dispongan de vehículos 100% eléctricos tampoco se van a librar de pagar este impuesto si quieren circular por las calles romanas, aunque en este caso, la cuota será de "solo" 1.000 euros al año.

Imagen de archivo: tráfico en carretera | Europa Press

Los eléctricos han aumentado un 350% en los últimos años

El alcalde de Roma, Roberto Gualteiri, ha asegurado que uno de los motivos de esta nueva medida es que una ciudad libre de tráfico masivo es una ciudad con más vida y más disfrutable para las personas.

Sin embargo, otro de los motivos de peso que han llevado a tomar esta decisión es el increíble aumento que han tenido los coches eléctricos en esta ciudad. Según las últimas solicitudes de acceso a las ZTL, el incremento ha sido 75.000, lo que supone un aumento de un 350% en materia de vehículos eléctricos en circulación.

Este es el motivo por el que ni siquiera los coches eléctricos se han librado de este nuevo impuesto. En la actualidad son los que más transitan a la parte del centro histórico de Roma, lo cual aumenta de forma considerable el tráfico y complica bastante el aparcar.

Aunque en cuanto a este último aspecto, los vehículos eléctricos seguirán disponiendo de aparcamiento gratuito, siempre y cuando sea en zona azul.