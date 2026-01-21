Un fabricante chino acaba de solucionar el gran problema del coche eléctrico y se marca 1.704 km sin parar

Xpeng acaba de presentar un SUV capaz de hacerse 1.704 kilómetros sin repostar ni recargar. Sí, has leído bien: casi la distancia entre Madrid y Milán de un tirón, y no, no es un coche de gasolina convencional ni un coche eléctrico puro, sino algo intermedio que seguramente sea la solución real al mayor miedo de quien quiere pasarse al eléctrico: el quedarse tirado en algún lugar de la A-2. El Xpeng G7 con sistema EREV (vehículo de rango extendido, o sea, motor térmico al servicio de motor eléctrico) acaba de poner sobre la mesa unas cifras que hacen que muchos SUV actuales parezcan un chiste de Jaimito.

La gracia de este bicho está en cómo combina lo mejor de dos mundos sin los problemas de ninguno, porque lleva una batería de 55,8 kWh que te da 430 kilómetros en modo 100% eléctrico para el día a día (ciudad, trayectos cortos, moverte sin contaminar), y cuando se acaba la batería entra en acción un motor de gasolina de 1,5 litros que no mueve las ruedas y que sólo genera electricidad. Básicamente, ese motor es un generador portátil que recarga las baterías mientras conduces. Añade un depósito de 60 litros y ahí tienes el truco para una autonomía total de 1.704 km según homologación china (CLTC).

Xpeng G7 | Xpeng

Esto no es un híbrido enchufable normal donde el motor de gasolina y el eléctrico trabajan juntos para mover el coche, porque aquí el motor térmico solo existe para producir electricidad cuando la batería se agota, así que siempre conduces en eléctrico. Es una diferencia importante porque significa que tienes la experiencia de conducción eléctrica (silencio, suavidad, respuesta instantánea) sin el estrés de buscar cargadores cada 300 kilómetros y que vas a tener incentivos para recargarlo en enchufe siempre que puedas.

¿Por qué esto tiene tanta importancia?

A primera vista puede sonar raro, porque… si ya lleva motor de gasolina, ¿por qué no hacer un híbrido normal y ya está? Pues porque esto resuelve algunos problemas reales que los híbridos convencionales no solucionan. Primero, tienes una autonomía eléctrica de verdad para tu uso diario, y 430 km son suficientes para una semana completa de trabajo, recados y moverte por ciudad sin quemar ni una gota de gasolina. Segundo, porque cuando te vas de viaje largo no dependes de encontrar cargadores rápidos o de planificar paradas cada dos horas. Puedes llegar al hotel del tirón, y ya cargar tu coche allí.

Xpeng G7 | Xpeng

En la práctica, con un coche así podrías hacer toda tu vida diaria en eléctrico puro (cargando en casa por la noche, barato y cómodo) y cuando te vayas de puente o de vacaciones simplemente llenar el depósito de gasolina y olvidarte. Es lo mejor de tener eléctrico entre semana y la tranquilidad de un coche de gasolina en los viajes largos, y para mucha gente que vive en zonas donde la infraestructura de carga todavía es irregular o escasa, esto es oro puro.

Xpeng no se ha quedado solo con el G7, han ido a por todas y han sacado también el sedán P7+ con el mismo sistema, pero ofreciendo 1.550 km de autonomía combinada. Están apostando fuerte por esta tecnología justo cuando se están expandiendo por Europa, Sudeste Asiático, Oriente Medio y África. A finales de 2025 ya operaban en 60 mercados y habían doblado sus exportaciones. Tienen fábricas en Indonesia, Austria y Malasia. Vamos, que van en serio con esto de salir de China.

Xpeng G7 | Xpeng

Una tecnología que merece tenerse en cuenta

El G7 actualizado no es solo grande por la autonomía récord, es que también viene cargado de tecnología que no está ahí de relleno. Lleva un sistema de 800V con carga ultrarrápida 5C (cuando enchufes, cargas a toda velocidad), pantalla táctil de 15,6 pulgadas, techo panorámico enorme de más de 2 metros cuadrados, y un sistema de sonido con 20 altavoces en configuración envolvente 7.1.4. Los asientos tienen de todo: regulación eléctrica, ventilación, calefacción y masaje. Vamos, que no han escatimado en equipamiento.

En conducción autónoma traen de serie dos chips Nvidia Drive Orin con 508 TOPS de potencia de cálculo, y si quieres más puedes subirte al sistema Ultra SE con chips propios de Xpeng (Turing AI) o directamente al Ultra con tres chips. También han presentado su modelo de inteligencia artificial VLA 2.0 que integra percepción visual, comprensión del lenguaje y generación de acciones. Empezará a implementarse en marzo de 2026 y pretende acercar la experiencia al nivel 4 de autonomía (el coche conduce solo en casi todas las situaciones).

Xpeng G7 | Xpeng

El precio que hace que todo cuadre

Aquí viene lo interesante, porque tanto el G7 como el P7+ mantienen el mismo precio para las versiones eléctricas puras y las de rango extendido. El G7 sale por 195.800 yuanes (unos 26.000 euros al cambio) y el P7+ por 186.800 yuanes (unos 25.000 euros). Claro, esos son precios en China, pero dan una idea: no te están cobrando un sobreprecio absurdo por tener el sistema EREV.

Si esos coches llegaran a Europa con precios competitivos (porque habrá que sumar impuestos, aranceles y demás), podrían comerse con patatas a muchos SUV híbridos y eléctricos europeos que cuestan bastante más y ofrecen menos autonomía. Para mercados como España, donde la red de carga rápida todavía es irregular fuera de las grandes ciudades y autovías principales, un coche así tiene muchísimo que aportar. Puedes vivir en eléctrico el 90% del tiempo y tener cero ansiedad en viajes largos.

Xpeng ha dado en el clavo con el G7 EREV. No es el coche más emocionante del mundo ni el más bonito (aunque tampoco está mal), pero ha resuelto el problema real que frena a mucha gente de pasarse al eléctrico: la autonomía y la dependencia de cargadores. Con sus 430 km en eléctrico puro para el día a día y 1.704 km totales para viajes, este SUV ofrece lo mejor de ambos mundos sin los dolores de cabeza de ninguno.