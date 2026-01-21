Hyundai le quita 7.000 euros al Tucson pero solo hasta final de febrero

Hyundai ha decidido ponerse agresivo con su modelo estrella y el resultado son casi 7.000 euros de descuento sobre el precio oficial del Tucson. Hablamos de uno de los SUV más vendidos en España, un coche que lleva años arrasando en concesionarios y que ahora mismo tiene unas condiciones de financiación difíciles de ignorar. La promoción dura hasta el 28 de febrero, así que vamos a destripar los números para que sepas si merece la pena antes de que se acabe el tiempo.

Los números no engañan

La oferta se basa en una financiación con Banco Cetelem que deja el Tucson en 170 euros al mes. Pagas una entrada de 9.636,50 euros, luego abonas 47 cuotas de 170 euros y al final te queda una cuota balloon de 15.804,97 euros. El TIN es del 6,49% y la TAE ronda el 8,03%, que está en línea con lo que ofrece el mercado. Eso sí, ten cuidado porque a veces las financiaciones salen más caras.

Hyundai Tucson | Hyundai

El precio promocional del Tucson 1.6 T-GDi de 150 CV en acabado KLASS queda en 28.875 euros, cuando el PVP oficial supera los 35.525 euros. Ese descuento de casi 7.000 euros incluye el Plan Renove por entrega de tu coche usado y la aportación del concesionario. Si sumas todo lo que pagas con intereses, el importe total se va a unos 34.191 euros.

La entrada es considerable porque ronda el 25-30% del precio del coche, y eso no todo el mundo lo tiene ahorrado. Pero si dispones de ese colchón inicial, las cuotas mensuales son muy llevaderas para un SUV de este tamaño. Además, al financiar te incluyen 4 años de mantenimiento gratuito que suponen varios cientos de euros de ahorro adicional.

Hyundai Tucson 20º Aniversario 2024 | Hyundai

¿Qué coche te llevas?

El Tucson que entra en esta oferta monta un motor 1.6 turbo de gasolina con 150 CV, potencia más que suficiente para mover con soltura un coche de este tamaño. Se nota en carretera y en adelantamientos, así que si haces muchos kilómetros o viajas con el coche cargado, ese empuje extra viene muy bien.

El acabado KLASS incluye pantalla táctil grande, conectividad con el móvil, asistentes de conducción de serie y un interior que transmite calidad sin parecer austero. Para ser la versión de acceso a la promoción, no le falta nada importante de lo que usarías en el día a día.

Hyundai mantiene su compromiso de devolución del vehículo si no quedas satisfecho, así que tienes red de seguridad por si te arrepientes. Y la cuota final de casi 16.000 euros te permite varias opciones cuando llegue el momento: pagarla, refinanciarla en más plazos o devolver el coche y renovar por otro modelo. Esa flexibilidad es precisamente lo que buscan las familias que no saben qué necesitarán dentro de cuatro años.

Hyundai Tucson | Centímetros Cúbicos

¿Por qué te encaja?

El Tucson es el coche que compran quienes necesitan espacio de verdad pero no quieren pasarse a un monovolumen. Tiene una habitabilidad muy superior a los SUV pequeños, un maletero donde caben carritos y bolsas sin hacer tetris, y unas plazas traseras donde los adultos viajan cómodos en trayectos largos.

Si comparas esta oferta con la competencia, 170 euros al mes por un SUV de este nivel es complicado de encontrar. Un Seat Ateca, un Peugeot 3008 o un Volkswagen Tiguan con equipamiento similar se van a cuotas más altas, aunque cada marca tiene sus propias promociones y habría que mirar caso por caso.

La fecha límite del 28 de febrero no es broma, porque las condiciones de financiación cambian cada mes según los objetivos comerciales de la marca. Si el Tucson lleva tiempo en tu radar, este es probablemente el mejor momento para ir al concesionario con los deberes hechos. Los 4 años de mantenimiento gratis y la posibilidad de devolución son argumentos que no siempre están sobre la mesa, así que ya sabes lo que toca hacer antes de que acabe el mes.