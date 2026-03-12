Sentencia clave: el Supremo fija definitivamente los márgenes de error que deben aplicar los radares

¡Alerta conductores: el margen de cortesía se reduce y ahora es mucho más fácil que te quiten puntos y dinero! Una sentencia clave del Supremo ha cambiado las reglas de juego para los radares móviles y fijos. La justicia ha dictaminado que, si el vehículo oficial no se mueve, el radar funciona como si fuera uno fijo. Esto significa que el margen de error baja automáticamente al cinco por ciento o cinco kilómetros por hora, en lugar de los 7 km/h.

Al restarse menos margen a la foto del radar, la velocidad que figura en tu multa será más alta. Esta interpretación judicial ya la están aplicando tribunales de toda España para rechazar recursos de conductores. Los jueces consideran que un radar parado es tan preciso como una cabina fija y no necesita tanta cortesía. Recuerda que si el radar es nuevo y fijo, el margen es incluso menor, de apenas un 3%.

A continuación, detallamos cómo quedan los márgenes oficiales tras la última actualización:

Para los radares fijos nuevos , el margen será de 3 km/h si viajamos a una velocidad por debajo o igual a 100 km/h, si superamos esta velocidad será un 3%.

, el margen será de 3 km/h si viajamos a una velocidad por debajo o igual a 100 km/h, si superamos esta velocidad será un 3%. Para un radar móvil nuevo , los márgenes serán de 5 km/h o el 5%.

, los márgenes serán de 5 km/h o el 5%. Para un radar fijo o parado revisado , los márgenes serán de 5 km/h o el 5%.

, los márgenes serán de 5 km/h o el 5%. Y para un radar móvil revisado, el margen será de 7 km/h o el 7%.

Mantente siempre dentro de los límites para que estos cambios técnicos no afecten a tu permiso de conducir.