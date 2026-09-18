Madrid ya tiene fecha para volver a recibir la F1 en 2027, en una temporada sin carrera en Montmeló

Madrid ya tiene fecha para su próxima cita con la Fórmula 1. El Gran Premio de España de 2027, según el calendario oficial aprobado por el Consejo Mundial del Deporte del Motor, será la decimoquinta prueba de una temporada que contará con 24 Grandes Premios en 22 países.

La cita madrileña tendrá además un significado especial: será el único Gran Premio de Fórmula 1 que se celebre en España en 2027. El Circuit de Barcelona-Catalunya no figura en el calendario de esa temporada, aunque el GP de Catalunya está previsto de nuevo para 2028. Madrid, por tanto, concentrará la representación española del Mundial durante el próximo campeonato.

La temporada arrancará en Australia el 7 de marzo, después de los test de pretemporada de Baréin, y recorrerá después Japón, China, Miami, Canadá y Europa, con el regreso de Portugal y Turquía.

El calendario incorpora además diez carreras Sprint, cuatro más que en 2026, y terminará en Abu Dabi. Para Madrid, la fecha ya está marcada: del 10 al 12 de septiembre de 2027, el Madring volverá a ser escenario del Mundial de F1.

Calendario F1 2027

Fecha Gran Premio Circuito Sprint

12-14 marzo 🇧🇭 Baréin Sakhir Sí

19-21 marzo 🇸🇦 Arabia Saudí Yeda —

2-4 abril 🇦🇺 Australia Melbourne Sí

9-11 abril 🇯🇵 Japón Suzuka Sí

16-18 abril 🇨🇳 China Shanghái —

30 abril-2 mayo 🇺🇸 Miami Miami —

21-23 mayo 🇨🇦 Canadá Montreal Sí

4-6 junio 🇲🇨 Mónaco Mónaco Sí

18-20 junio 🇵🇹 Portugal Portimão —

2-4 julio 🇬🇧 Gran Bretaña Silverstone Sí

9-11 julio 🇦🇹 Austria Spielberg —

23-25 julio 🇧🇪 Bélgica Spa-Francorchamps —

30 julio-1 agosto 🇭🇺 Hungría Budapest —

3-5 septiembre 🇮🇹 Italia Monza Sí

10-12 septiembre 🇪🇸 España Madrid (Madring) —

24-26 septiembre 🇦🇿 Azerbaiyán Bakú —

1-3 octubre 🇹🇷 Turquía Estambul —

8-10 octubre 🇸🇬 Singapur Singapur —

22-24 octubre 🇺🇸 Estados Unidos Austin —

29-31 octubre 🇲🇽 México Ciudad de México —

5-7 noviembre 🇧🇷 Brasil São Paulo Sí

18-20 noviembre 🇺🇸 Las Vegas Las Vegas —

3-5 diciembre 🇶🇦 Qatar Lusail Sí

10-12 diciembre 🇦🇪 Abu Dabi Yas Marina Sí

La gran novedad para España: Madrid disputará su segundo Gran Premio de F1 del 10 al 12 de septiembre de 2027, justo después de Monza. Y será la única carrera española del campeonato, ya que Barcelona-Catalunya no figura en el calendario de 2027. El GP de Catalunya está previsto que regrese en 2028.

Además, Portugal vuelve al Mundial con Portimão y Turquía regresa con Estambul. En cuanto a las Sprint, pasan de seis en 2026 a diez en 2027: Baréin, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Abu Dabi.

Pretemporada: los únicos test oficiales previos al campeonato están programados en Baréin del 24 al 27 de febrero de 2027.