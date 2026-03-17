Los 50 años del Golf GTI: el día que Volkswagen lanzó una edición limitada para las masas

En ocasiones, el éxito del Volkswagen Golf GTI no solo se expresaba bajo la figura de la pelota de golf diseñada en el pomo de la palanca de cambios, sino también en forma de una P que los más devotos del modelo, incluyendo a la primera generación, recordarán. El compacto deportivo celebra medio siglo en 2026 y qué mejor momento para repasar lo más destacado de una versión especial que dejó huella.

Un GTI que descubría su faceta no al dirigir la mirada a la calandra para constatar que no faltara las icónicas tres siglas o abriendo las puertas para chequear el pomo –por nombrar las dos identificaciones más elocuentes–, sino prestando atención a los tapacubos. Pues, creo que ya lo he dicho prácticamente todo.

Volkswagen Golf GTI Pirelli | Volkswagen

¡Tiempo de nostalgia! Después de que el fabricante lanzara la segunda serie del MK1 en 1981, justo sobre el cierre de la generación desarrolló y lanzó el Volkswagen Golf GTI Pirelli 1983. Y como un perteneciente de aquella Serie 2, fue lógico que montara el característico segundo juego de luces. Claro, una edición especial necesitaba nuevas referencias para destacarse de las especificaciones estándar, por lo que, para su posteridad, exigió cambios que residieron más en lo estético que en lo mecánico.

Volkswagen Golf GTI Pirelli: una producción limitada para las masas

Es que el GTI Pirelli se sirvió del motor que los alemanes acababan de incorporar a la gama: el cuatro cilindros en línea 1.8. que aumentaba la potencia máxima de 112 caballos y lograba el alto par a revoluciones más bajas.

Volkswagen Golf GTI Pirelli | Volkswagen

Los propietarios de esta versión tenían a disposición una variedad de pinturas para su exterior. No solo el Rojo Marte con el que el GTI se identifica históricamente. El Blanco Alpino, otra tonalidad que es toda una institución en el compacto, también podía elegirse. El Azul Helios y el Verde Metálico completaban el catálogo. En el Pirelli, la apariencia de los espejos retrovisores dependía del color seleccionado, ya que Volkswagen los entregaba bajo la misma pintura de la carrocería.

Fue el Golf GTI Pirelli, revivido en 2007, un lanzamiento de esos que ocupan su página en el libro de los 50 años del coche. Una producción que fue limitada pero no tanto, con 10.500 ejemplares lanzados entre finales del primer semestre y casi todo el segundo de aquel 1983. Y cada una de esas unidades no necesitó placa de identificación para volverse mito, sino el recordado juego de llantas y neumáticos que corrieron por cuenta de la firma italiana, que estampó en este Golf su nombre casi en el eje de sus tapacubos y cubrió sus circunferencias con ranuras en forma de su clásica P.