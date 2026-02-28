Este compacto chino que viene listo para desafiar al Volkswagen Golf por 10.000 euros menos

Ya hablé del Leapmotor B05 hace unos meses cuando lo presentaron, pero ahora que se acerca su llegada a España me apetece volver sobre él porque este coche representa algo que echábamos de menos: un compacto eléctrico que no cuesta un riñón.

El B05 fabricado en Zaragoza costará entre 25.000 y 30.000 euros cuando llegue este año, mientras que el Volkswagen Golf arranca en 33.600 euros y el ID.3 se va ya a los 40.000.

La diferencia es brutal, y encima viene en amarillo eléctrico, azul noche estrellada, rosa Morgan y plata galaxia. Llevamos una década comprando coches grises porque sí, así que ya toca algo con personalidad.

Un compacto como los de antes pero eléctrico

El B05 mide 4,43 metros de largo por 1,88 de ancho y 1,52 de alto, con una batalla de 2,73 metros que le da espacio de sobra, así que las proporciones son las de un compacto clásico, vamos.

Leapmotor le ha metido detalles que lo sacan del montón, como unas puertas sin marco como si fuera un coupé, llantas de 19 pulgadas y una barra de luz trasera que cruza todo el portón. La silueta es baja y deportiva sin caer en la tentación del SUV, y eso ya es un punto a favor porque el rollo todoterreno urbano está más que visto.

El motor va en el eje trasero con 218 caballos que lo llevan de 0 a 100 en 6,7 segundos, nada espectacular pero suficiente para disfrutar. La batería tiene 67,1 kWh y ofrece 460 kilómetros de autonomía homologada, aunque también habrá versiones con 56 kWh y unos 360 kilómetros. La carga rápida funciona hasta 170 kW, así que pasas del 30% al 80% en menos de media hora y sigues adelante sin dramas.

Interior Leapmotor B05 | Stellantis

Por dentro funciona a la perfección

El habitáculo sigue la línea minimalista de Leapmotor con una pantalla central de 14,6 pulgadas y otra de 8,8 para el cuadro de instrumentos. El sistema operativo es el Leapmotor OS 4.0 Plus con chip Qualcomm 8295P, y trae dos asistentes de inteligencia artificial que funcionan bien.

Cuenta con un equipo de sonido de 12 altavoces, asientos delanteros con calefacción y ventilación, y techo panorámico de serie porque ya es obligatorio en cualquier coche que se precie. La iluminación ambiental tiene 256 colores para que elijas el que te apetezca, y la consola central trae carga inalámbrica para el móvil, dos portavasos y una guantera oculta que viene bien.

Las versiones más equipadas llevan LiDAR en el techo y 27 sensores repartidos por todo el coche para alimentar los 17 sistemas de asistencia a la conducción. El espacio trasero es correcto gracias a esa batalla generosa, y el maletero cumple sin ser una maravilla, pero cumple, que es lo que cuenta.

Leapmotor B05 | Leapmotor

La vuelta del compacto europeo con alma

El B05 me recuerda al Golf de los 90 por una razón muy sencilla, que es un compacto hecho con amor y que no intenta ser más de lo que es. Los compactos de aquella época funcionaban porque eran coches normales que servían para todo sin presumir de nada.

Desde que llegaron los SUV, el mercado se llenó de trastos hinchados que cuestan el doble. En este caso, Leapmotor lo fabrica en Zaragoza gracias a su alianza con Stellantis, así que el precio será competitivo y además se libra de los aranceles que Bruselas le está metiendo a los coches chinos.

El precio oficial aún no está confirmado, pero todo apunta a que rondará los 25.000 euros en la versión de entrada y los 30.000 en la tope de gama, algo muy por debajo del ID.3 y del Peugeot e-308 que rozan los 40.000. Total, que si buscas un compacto eléctrico bien equipado que no te arruine, el B05 pinta como una solución espectacular que puede plantar cara mejor que bien al Volkswagen Golf.