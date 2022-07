5 consejos para asegurar tu coche y evitar que sea víctima de un robo

La Operación Carback es noticia estos días: 230 personas (86 de ellas en España) han sido arrestadas por su implicación en una organización que se dedicaba a sustraer piezas para venderlas en el mercado negro y vehículos. Han robado más de 1.000 coches, camiones y motocicletas en todo el mundo por un valor total de unos 35 millones de euros. ¿Está seguro el tuyo? Apunta estos cinco consejos para que no se convierta en víctima de este tipo de situaciones.

La cantidad de personas que han sido víctimas del robo de objetos de valor dentro de sus vehículos es más difícil de medir ya que, a menudo, no se denuncia. Sin embargo, es probable que sea mucho más común que el robo total. Proteger tu coche y las pertenencias que hay en su interior es tan fácil como seguir estos pasos.

1. Cobertura de robo

Hay un dicho popular que asegura que es mejor prevenir que curar. Una recomendación que podemos aplicar en este caso contratando un seguro en el que esté presente la cobertura de robo. Con ella, el vehículo está protegido de los perjuicios que ocasione el hurto (sustracción ilegal sin fuerza) y el robo (apropiación indebida con fuerza). Además, cubre los daños que se produzcan en el vehículo en caso de tentativa de robo cuando, por ejemplo, fuerzan la cerradura.

2. Alarma

La mayoría de los modelos más modernos cuentan con un sistema de alarma incorporado. Si el tuyo no la tiene o crees que no es suficiente, puedes comprar una en el mercado de accesorios para mantener el coche seguro. El estridente sonido que emite cuando se activa puede ser un elemento que disuada al ladrón.

3. Más seguridad

Hay otros elementos con los que puedes incrementar ese nivel de seguridad. Un inmovilizador evita que un delincuente arranque el vehículo sin la llave y un bloqueo de volante puede dejar tu coche fuera del foco delictivo porque desbloquearlo supone un trabajo mayor para el ladrón y, por lo tanto, se incrementa el riesgo de que lo atrapen.

4. Objetos de valor

A veces, las prisas no son buenas compañeras de viaje: conviene invertir unos minutos en revistar el interior del coche. En el habitáculo no hay que dejar objetos de valor (bolso, mochila, móvil, ordenador, tablet…) a la vista y tampoco bolsas de compras o equipaje porque indica la presencia de algo nuevo. No olvides, por lo tanto, colocar todo en el maletero del coche.

5. Aparcamiento

Siempre que sea posible, lo mejor para el vehículo es descansar en un garaje. Si tenemos que aparcar en la calle no está de más ser selectivos con el lugar elegido para estaciones: recuerda buscar áreas bien iluminadas que puedan disuadir a un ladrón, evita las zonas remotas donde puedan operar sin ser vistos e intenta elegir un sitio que entre dentro de la visión de una cámara de seguridad.