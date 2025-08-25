Opel Grandland Hybrid: la madurez hecha SUV

Opel está inmersa en un proceso de transición al que no hay que quitarle el ojo. Lo llaman “Greenovation”, y se trata de la electrificación de su cartera de modelos con compromiso de sostenibilidad. Aunque también con un objetivo comercial, tratar de adelantarse al resto de fabricantes en el desarrollo de motorizaciones vanguardistas que convenzan a los clientes. Ya han dado pasos de gigante con coches como el nuevo Opel Grandland Hybrid.

Es un SUV Mediano que se puede comprar desde 34.250 euros con descuentos y ayudas del Plan Moves incluidas, pero también desde 189 euros al mes en 22 cuotas con una entrada de 5.709,80 euros y una última cuota de 23.814,37 euros. Donde Opel está poniendo mucho empeño es en la motorización híbrida pura HEV, que se acaba de incorporar a la gama Grandland.

Plena sostenibilidad

El objetivo con esta tecnología híbrida (que combina motor eléctrico y de combustión) es acercarlo lo máximo posible a la sostenibilidad de un 100% eléctrico pero manteniendo el protagonismo de un propulsor de combustión que aún engancha a muchos clientes. Así, el Opel Grandland Hybridreduce el consumo y las emisiones en un 18%. En ciudad, el motor eléctrico es el prioritario, logrando que las emisiones incluso desciendan al 0% durante la mitad del tiempo de conducción.

Esta motorización híbrida tiene un propulsor eléctrico de 48 voltios y uno de gasolina con turbocompresor de geometría variable, vinculado a una transmisión de doble embrague y seis velocidade. La motorización 136 CV de potencia que consume solo 5,7 litros cada 100 kilómetros, siendo uno de los SUVs Medianos híbridos que menos gastan de todo el mercado.

Opel Grandland PHEV | Opel

El Opel Grandland Hybrid ofrece tres modos de conducción para adaptarse a momentos puntuales, tanto por las necesidades del usuario como a las exigencias de la carretera. El modo Potencia exprime las prestaciones al máximo. El modo Eco es el más eficiente. Y el modo Carga funciona al desacelerar para cargar la batería.

Asistencia a la conducción

La experiencia al volante se perfecciona aún más con tecnologías de asistencia a la conducción como función stop & go, adaptación inteligente de la velocidad, sistema de frenado de emergencia con sensor de colisión y el sistema Intelldrive 2.0 que, como su propio nombre indica, se relaciona a la conducción inteligente con cámaras y otros assistentes.

Además de la motorización, la mecánica y la tecnología, otra de las virtudes que Opel ha potenciado en el Grandland Hybrid ha sido la distribución del espacio interior. Ha sido diseñado para ofrecer tanto un generoso maletero como para asegurar la comodidad de todos los pasajeros durante los trayectos. La marca alemana ha cumplicado con sus propios objetivos.