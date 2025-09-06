115 CV por menos de 14.000 euros con motor gasolina y 7 años de garantía, ¿es el mejor coche para jóvenes?

¿Me puedo comprar un coche ágil, seguro y con la última tecnología a los 25 años sin arruinarme? La respuesta es sí, porque la versión más básica del MG 3 gasolina está a la venta ahora por 13.990 euros, siete años de garantía y uno de seguro a todo riesgo.

Una oferta que, a priori, merece la pena tener en cuenta si estás en la búsqueda de tu primer coche. Sin responder todavía a la pregunta de si es el mejor o no para jóvenes, estoy segura de que no es el típico coche barato que te obliga a renunciar a muchísimas cosas. Aunque tenga alguna carencia, te permite tenerlo casi todo con bastante estilo y sentido común. Eso sí, sin la etiqueta ECO.

Un motor ágil y suficiente para el día a día

Quizá no es el coche que le recomendaría a alguien que, a sus 18 años, se acaba de sacar el carnet de conducir. En ese caso, lo mejor es ganar experiencia con uno algo más básico o con algún coche del núcleo familiar. Pero si ya han pasado varios años desde que quitaste la L y ha llegado el ilusionante (y temido) momento de comprarte tu primer coche, hay varios motivos de peso para tener al MG 3 en tu lista de opciones.

El primero tiene que ver con el motor. Un bloque gasolina de 1.5 litros y 115 CV de potencia en la versión de equipamiento más básica. 1.237 kilos de peso en vacío, una aceleración de 0 a 100 km/h en 10,8 segundos y una velocidad máxima de 185 km/h.

Si ponemos todos los datos en perspectiva: es un buen coche para la ciudad, no tendrás la sensación de quedarte corto en la carretera ni es el típico que se ahoga en las cuestas. Por tanto, teniendo claro que no es ningún deportivo ni le sobran caballos, sí que responde bastante bien para un uso normal. Y con un consumo medio de 6,1 litros a los 100, según el ciclo WLTP, que es bastante decente dentro de su segmento. Ahora bien, si buscas un coche más potente, con mejor respuesta y cifras de consumo mejores, la versión híbrida y con etiqueta ECO quizá compense más.

¿Cómo es la tecnología y el confort?

Cualquier joven que ronde los 20 años, incluso que supere los 30, ha crecido pegado a la tecnología. Así que es normal que busquen tener un coche conectado. El MG 3 tiene un interior bastante atractivo, aunque sencillo, con un sistema multimedia de 10,25'' y un panel virtual de 7''.

Por supuesto, viene con Android Auto, Apple CarPlay y una aplicación que le va a gustar mucho a cualquiera que quiera gestionarlo todo desde su móvil. Es la app MG iSMART Lite para controlar la climatización, abrir, cerrar el coche o localizarlo desde el móvil.

El espacio interior no es para tirar cohetes (es un coche compacto), pero sí que es bastante decente y tiene bien conseguidos sus espacios de almacenamiento. Además, los asientos traseros son plegables para ganar espacio en viajes largos (el maletero de 293 litros es ampliable a 983).

MG 3 | MG Cars

Práctico, compacto y con bastante presencia

A nivel de diseño, no creo que el MG 3 sea un coche que pase desapercibido, y mucho menos si lo eliges en un color atrevido. Tiene líneas atléticas como consecuencia de la historia de MG en vehículos deportivos y faros Hunting Eye LED bastante elegantes.

Por supuesto, viene de serie con toda la seguridad que necesitas y que te hará la vida más fácil, como frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal o asistencia de permanencia en carril.

¿Por menos de 14.000 euros?

La oferta actual del MG 3 es de 13.990 euros IVA incluido, aunque como suele pasar con este tipo de promociones, está sujeta a un descuento por financiación y a su aprobación por parte de Santander Consumer Finance. Eso sí, viene con siete años de garantía y con un año de seguro a todo riesgo (con franquicia de 600 euros; 300 euros en concesionarios MG).

Ahora bien, ¿el MG 3 de gasolina es la mejor opción para jóvenes? El precio y las prestaciones son sensatas para un primer coche o para jóvenes sin demasiada experiencia que no buscan demasiadas estridencias. Si confías en los fabricantes chinos, te importa la tecnología y no quieres un coche electrificado, deberías tenerlo en cuenta. Ahora bien, si lo que buscas es etiqueta ECO o prestaciones premium más propias de un deportivo, no es para ti.