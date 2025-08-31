Carácter campero para llevarlo por caminos y un precio imbatible tanto en gasolina como etiqueta Eco: es el más vendido de España en 2025

No parece haber amenaza latente para el Dacia Sandero en el mercado Español. Tal vez, el MG ZS acorte la brecha y cambie la ecuación en 2026, pero, de momento, el urbano de la marca del Grupo Renault, con sus casi 25.000 unidades puestas en circulación en lo que va del año, es el líder indiscutido.

El modelo se comercializa como una firma en sí misma y las claves de su éxito están a la vista. Por un lado, se bifurca en los dos segmentos elementales. Los compactos urbanos marcan el pulso y el ritmo de las calles del país, y los SUV del segmento B acompañan con un protagonismo que se refleja en el top 10. Representados por vehículos como el Renault Captur y el SEAT Arona, el coche a batir, el de referencia, es el Dacia Sandero Stepway.

Su otra fortaleza radica en lo que tienes que pagar por una de sus unidades. Un valor de mercado contenido sea cual fuere el nivel de equipamiento y la motorización. El Sandero Stepway es uno de esos crossovers que invitan a ir por todo. Para un B-SUV, un precio de entrada envidiable y difícil de superar, ¿pero por qué no apuntar al tope de gama con mejor etiqueta medioambiental y sin que se dispare exageradamente el presupuesto? En ese caso, el Extreme Go escala hasta los 18.000.

Dacia Sandero Stepway: Sea cual fuere el acabado, apunta al motor ECO-G

Ahora bien, atención a este dato. Si la calidad no está entre tus prioridades, puedes obtener un Stepway con la etiqueta ECO que recibe de su motor a gas licuado de petróleo en lugar de la etiqueta C de la versión a gasolina, pero sin abonar un euro de más. El acabado de acceso, el Essential, cuesta 15.320 en ambos casos, pero después de impuestos es incluso el GLP el más barato por unos 200 euros de diferencia.

En la motorización ECO-G está la fórmula del éxito. Un Stepway que no pide que pagues de más y a cambio obtienes una autonomía extendida producto del depósito de GLP agregado al de gasolina y una potencia que, en comparación con el TCe de gasolina, aumenta diez caballos hasta los 100 CV totales.

En su maletero de 328 litros básicos no encontrarás un volumen de carga competitivo en relación con los rivales mencionados en el segundo párrafo, pero el foco debe estar puesto en su notable altura libre al suelo, que es donde se revela su carácter campero. La garantía de siete años o 150.000 es la cereza del postre.