Mitsubishi Destinator: un SUV con nombre de videojuego que no verás en Europa

Se llama Destinator y es de Mitsubishi. Es su nuevo SUV Mediano lanzado al mercado este mismo mes de julio, el día 23, pero no en Europa. De momento, está disponible en Indonesia, Vietnam, Filipinas, Latinoamérica, Oriente Medio o África. Aunque no lo veas en España, vale mucho la pena saber del Mitsubishi Destinator.

Este modelo mide 4,68 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,78 de alto. Situado en el pobladísimo segmento (al menos en Europa) de los SUVs Medianos, su principal virtud es la distribución del espacio interior. Tanto que parece más grande por dentro que por fuera. Mitsubishi ha diseñado este coche con la intención de ofrecer viajes cómodos incluso cuando se desplieguen los 7 asientos, repartidos en tres filas, de los que dispone el Destinator.

Mitsubishi Destinator | Mitsubishi

Esencia de todoterreno

La motorización es un potente propulsor 1.5 turbo de 4 cilindros. Ofrece 163 CV y está vinculado a una tracción delantera y una transmisión CVT. Con esta mecánica, Mitsubishi plantea que sus conductores puedan atravesar con facilidad las complicadas orografías que abundan en los mercados donde se venderá el Destinator.

De hecho, el modelo tiene cuerpo de todoterreno. Robusto, con contundentes parachoques, con suspensión optimizada y una altura libre sobre el suelo de 214 mm. Incluso, cuenta con cinco modos de conducción que se adaptan a distintos terrenos y diferentes voluntades del conductor, ya tenga ganas de una experiencia más deportiva o más pacífica.

La tecnología tampoco falta en el Mitsubishi Destinator. Su sistema multimedia se encuentra en una pantalla de 12,3 pulgadas desde la actual se activa el sistema de áudio Yamaha Premium o la iluminación ambiental de 64 colores. Además, es posible conectar los móviles de forma inalámbrica a la pantalla.

Asistencia a la conducción

Es un coche suculento, con detalles de alta gama como su techo panorámico corredizo o el uso de materiales de calidad, suaves pero resistentes, para la creación del habitáculo. El Mitsubishi Destinator se completa con Mitsubishi Motors Safety Sensing, el sistema de asistencia a la conducción del propio fabricante, y que incluye Control de Crucero Adaptativo, Alerta de Punto Ciego, Alerta de Tráfico Cruzado Trasero o Sistema de Mitigación de Colisión Frontal.

El Mitsubishi Destinator es un coche completo y equilibrado que no veremos en España. Aunque esperemos que su éxito sea tal que la marca japonesa se decida por darle la oportunidad de conquistar Europa. El reto en el sector de los SUVs Medianos es muy alto, pero le respaldan el prestigio de Mitsubishi, tanto como mecánicas y equipamientos que suenan más que bien.