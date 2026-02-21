Ahora

ONCE del finde

ONCE | Comprobar el resultado del sorteo del Sueldazo del sábado 21 de febrero de 2026

Vuelve el Sueldazo de la ONCE para este 21 de febrero con nuevos premios en busca de nuevos ganadores. Comprueba el resultado ganador en laSexta.

ONCE: comprobar Sueldazo del Fin de Semana tras el sorteo del sábadoONCE: comprobar Sueldazo del Fin de Semana tras el sorteo del sábadolaSexta

El sábado 21 de febrero de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE, la versión del 'finde' del Cuponazo, son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 20.000 euros, mientras que los que acierten también la serie reciben el gran premio de 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:

  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteoc
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once de ayer, así como los resultados del Super Once y del Triplex de hoy y el de la Lotería Nacional que se celebró el sábado a mediodía. Este sábado también es día de sorteo de La Primitiva, con el mayor bote de su historia.

