Cuponazo de la ONCE (viernes) | Comprobar resultados del sorteo del viernes 20 de febrero de 2026

Comprueba en laSexta.com la combinación ganadora del premio de 6 millones de euros del Cuponazo de la ONCE del viernes 20 de febrero de 2026.

Para este viernes 20 de febrero de 2026, los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE son:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número y la serie se llevan un premio de 6 millones de euros. Esta es la versión de los viernes del Cupón Diario de la ONCE. Además de este, también puedes comprobar los resultados del Super Once, así como los resultados de Triplex y de la Bonoloto del viernes.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).