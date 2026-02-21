Ahora

Sorteo de la Lotería Nacional de hoy | Premios y resultado del sábado 21 de febrero de 2026

El sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado 21 de febrero, es ordinario: comprueba en laSexta.com los premios del sorteo del día de San Valentín.

Para este sábado 21 de febrero de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: pendiente de sorteo
  • Segundo premio: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los sábados reparte 130.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 25.000 euros al décimo. La semana pasada se celebró el sorteo extraordinario por San Valentín, con un premio especial de 15 millones a un solo décimo.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

