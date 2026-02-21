La Primitiva de hoy 💰 | Comprobar el ganador del bote del sábado 21 de febrero de 2026

Comprueba el número ganador del sorteo de La Primitiva del sábado

Este sábado, 21 de febrero, vuelve a batir el récord el sorteo de La Primitiva: hasta 110 millones de euros puede llevarse un acertante de categoría especial.

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once de ayer, así como los resultados del Super Once y del Triplex de hoy y el de la Lotería Nacional que se celebró el sábado a mediodía.

