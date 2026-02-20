Ahora

Sorteos de la ONCE

[Sorteo de la ONCE] Resultados de los 5 sorteos del Super 11 del viernes 20 de febrero de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del viernes 20 de febrero de 2026.

Estas son todas las combinaciones ganadoras de los sorteos del viernes del Super 11 de la ONCEEstas son todas las combinaciones ganadoras de los sorteos del viernes del Super 11 de la ONCElaSexta

Para este viernes 20 de febrero de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once de ayer, así como los resultados de Triplex de hoy.

