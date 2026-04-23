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La Primitiva de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del jueves 23 de abril de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 23 de abril de 2026, para La Primitiva.

Los números de la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva del juevesLos números de la combinación ganadora del sorteo de La Primitiva del jueveslaSexta

Para este jueves 23 de abril de 2026, Día del Libro y de Sant Jordi, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como del sorteo de la Bonoloto y del Cupón Diario de la ONCE. Asimismo, los jueves se celebra el primer sorteo de la Lotería Nacional de la semana.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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