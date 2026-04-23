Lotería de SELAE
Sorteo de la Lotería Nacional de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del jueves 23 de abril de 2026
Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 23 de abril de 2026, para la Lotería Nacional.
Para este jueves 23 de abril de 2026, Día del Libro y de Sant Jordi, los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional son:
- Primer premio: pendiente de sorteo
- Segundo premio: pendiente de sorteo
- Reintegros: pendiente de sorteo
El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo. Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como del sorteo de la Bonoloto y del Cupón Diario de la ONCE.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).